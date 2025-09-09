¿Quién fue Haru Urara? La yegua de carreras que inspiró al personaje de Umamusume: Pretty Derby, murió este 9 de septiembre.

Haru Urara fue una yegua de carreras purasangre japonesa, cuya figura inspiró al personaje de Umamusume: Pretty Derby del popular videojuego y anime.

Se dio a conocer a través de redes sociales y medios de comunicación que la yegua de carreras Haru Uara, murió este 9 de septiembre.

Haru Uara que inspiró al personaje e Umamusume: Pretty Derby, logró un récord de cero victorias y 113 derrotas, lo cual llamó la atención de la prensa japonesa en 2003.

It is with heavy hearts that we share that Haru Urara passed away on September 9.



The legendary racehorse's legacy serves as the inspiration for the character of the same name in Umamusume: Pretty Derby.



We share our condolences to all the staff involved in Haru Urara's care. — Umamusume: Pretty Derby (@umamusume_eng) September 9, 2025

Pues esta yegua que nació el 27 de septiembre de 1996, se convirtió en un símbolo de perseverancia y tenacidad.

Su debut lo hizo el 17 de diciembre de 1988 tras ser entrenada como yegua de carreras, después de que no se encontraran compradores; en esa ocasión quedó como la quinta y última y así durante 4 años y medio.

Cuando en 2003 consiguió su 80º derrota consecutiva, la historia de la yegua llamó la atención de los medios japoneses, convirtiendo el nombre de Haru Urara en un nombre muy popular.

Fure tanto que incluso la llamaron “la estrella brillante de los perdedores del mundo” por seguir compitiendo pese a su racha de derrotas.

Las apuestas de Haru Urara, yegua que inspiró a Umamusume: Pretty Derby, comenzaron a usarse como amuletos para protegerse de accidentes de tráfico.

Sin embargo, pese a hacerse tan popular y lograr que el hipódromo se abarrotara para apostar en su favor; en 2004 se retiró con cero victorias y 113 derrotas.

To all trainers around the world who love Haru Urara,



She’s still living a happy and healthy life.⁰You can meet her — but please remember she now lives on a small farm in Chiba, Japan.

Visits are by reservation only.⁰Showing up without one or canceling last minute is not… pic.twitter.com/GReG2gfejk — もちうささ@プリステ9/14【ウマ56】 (@HARUURARA_mochi) July 6, 2025

Umamusume: Pretty Derby es el personaje de Haru Urara inspiró

La popularidad de la yegua de carreras Haru Urara fue tal, que inspiró figuras en la cultura popular de Japón, como el personaje de Umamusume: Pretty Derby en 2021.

Umamusume: Pretty Derby es una versión antropomorfizada de Haru Urara que se convirtió en un personaje de anime y videojuegos, logrando un gran número de nuevos seguidores y fans.

Esta versión de Umamusume: Pretty Derby, introdujo su historia a una nueva generación de fans de Haru Urara, y en 2025 se lanzó de manera oficial el videojuego.

La muerte de Haru Urara, yegua que inspiró el anime y personaje de Umamusume: Pretty Derby, murió a los 29 años de edad en su rancho de Chiba.