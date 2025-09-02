A través de un comunicado a los medios, se dio a conocer la muerte de David Keighley, director de calidad de IMAX y responsable de la optimización de muchos otros formatos.

Siendo David Keighley considerado como uno de los responsables de la manera en que se hace el cine moderno.

¿Quién es David Keighley?

David Keighley fue el primer director de calidad de IMAX, siendo responsable de supervisar todas las producciones que se filmaban en ese formato.

Además de ser uno de los primeros en fundar una compañía encargada de la post-producción de películas, en 1972.

¿Qué edad tenía David Keighley?

David Keighley nació en 1949, aunque no se sabe bien la fecha, al momento de su muerte tenía 77 años de edad.

¿Quién era la esposa de David Keighley?

La esposa de David Keighley fue Patricia Keighley (se desconoce el apellido de soltera), con la que estuvo casado desde la década de los 70’s.

¿Qué signo zodiacal era David Keighley?

Al no tener su fecha exacta de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de David Keighley.

¿Cuántos hijos tenía David Keighley?

David Keighley tuvo 2 hijos y una hija; Chris, Jennifer y el más conocido, Geoff Keighley, organizador del Summer Game Fest, la Opening Live Night de Gamescom y The Game Awards.

¿Qué estudió David Keighley?

David Keighley estudió cinematografía, aunque no hay detalles de las escuelas o cursos que realizó en este aspecto.

¿En qué trabajó David Keighley?

Como director de calidad de IMAX, David Keighley estuvo a cargo de la supervisión de más de 500 películas durante 15 años.

Trabajo con directores como Christopher Nolan, James Cameron y Francis Ford Coppola.

Fundó en 1972, junto con su esposa Patricia, “David Keighley Productions”, donde se encargaba de la post-producción de diversas películas; y dirigió la película “Catch the Sun”.

Su último proyecto fue supervisar la película “La Odisea” de Christopher Nolan.

David Keighley murió a los 77 años

David Keighley murió a los 77 años el pasado 28 de agosto de 2025; la noticia se dio a conocer hasta este momento, pues los familiares quería llevar el duelo en privado.

De acuerdo con el reporte, David Keighley murió a causa de un cáncer que lo aquejaba desde hace un tiempo.

En palabras de su hijo, Geoff Keighley, llevaba por lo menos un año enfermo, pues su padre le comunicó su situación tras The Game Awards 2024.

Por lo que se ha dejado saber, murió en paz rodeado de sus seres queridos y familiares.

Tras la noticia de su muerte, diversas personalidades del cine lamentaron la pérdida.

Christopher Nolan habló de la muerte de David Keighley

Quien se mostró más vocal acerca de la muerte de David Keighley fue Christopher Nolan, el cual liberó una carta expresando su pesar.

Donde señaló que David Keighley fue su amigo por 20 años, quien le enseñó las bondades del formato IMAX, el cual trataron de llevar al máximo en cada una de sus producciones.

Señalando que ningún director o estudio podría filmar en ningún formato en la actualidad, de no ser por todas las aportaciones de David Keighley.

Lamentando que no podrán terminar juntos “La Odisea”, la película en la que se encontraban trabajando.