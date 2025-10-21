Daniel Naroditsky, considerado como un destacado jugador de ajedrez, murió con apenas 29 años de edad, según se confirmó en un comunicado difundido el 20 de octubre de 2025.

“Con gran tristeza comunicamos el fallecimiento inesperado de Daniel Naroditsky”, decía el escrito, sin dar mayores detalles sobre la causa de muerte del jugador de ajedrez.

La muerte de Daniel Naroditsky representa una gran pérdida para el mundo del ajedrez, pues el joven de 29 años tenía una audiencia de casi 500 mil suscriptores en YouTube, mientras que en Twitch contaba con 340 mil.

Daniel Naroditsky

¿De qué murió Daniel Naroditsky?

El Centro de Ajedrez de Charlotte, al cual pertenecía, ha pedido privacidad para la familia de Daniel Naroditsky, por lo que hasta ahora no se ha revelado públicamente la causa oficial de su muerte

Sin embargo, algunos suponen que Daniel Naroditsky habría muerto por una posible intoxicación con drogas.

Esta teoría surge debido a que uno de sus principales críticos, Vladimir Kramnik, compartió algunos mensajes de espectadores que habían visto a Daniel Naroditsky actuando como si estuviese bajo influencia de sustancias.

Tengo los episodios de la transmisión. Parece algo “muy diferente”, no creo que Naroditsky usara pastillas para dormir

Vladimir pasó el último año “acosando” al ajedrecista estadounidense Daniel Naroditsky con afirmaciones de hacer trampa, por lo que algunos lo han acusado de impactar en la salud mental de Daniel Naroditsky.

Aunque hasta ahora no hay una causa confirmada, el mismo Vladimir asegura que Daniel Naroditsky se sentía en conflicto por haber sido expulsado como comentarista en las plataformas de ajedrez:

Chess.com

Freestyle Chess Tournament

Naroditsky, conocido en redes como “Danya”, fue uno de los jugadores de ajedrez mejor clasificados del mundo y un reconocido creador de contenido, comentarista y organizador de eventos en vivo.