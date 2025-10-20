Francisco Pérez, mejor conocido como El Medio Metro de Puebla, fue encontrado sin vida y fuentes extraoficiales señalan que podría tratarse de un asesinato a balazos.

La muerte de ‘El Medio Metro de Puebla’ fue confirmada el lunes 20 de octubre por una publicación en redes sociales de Super T de Paco Toxqui, grupo musical en el que colaboraba.

Confirman muerte de Medio Metro de Puebla. (Captura de pantalla)

El bailarín conocido como El Medio Metro de Puebla fue localizado muerto en la comunidad de San Sebastián de Aparicio, luego de que transeúntes informaran sobre la presencia de un cuerpo.

Fuentes extraoficiales han señalado que el cuerpo de la víctima tenía una herida visible en la cabeza, por lo que podría tratarse de un asesinato a balazos.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado esta hipótesis, por lo que la causa de muerte aún es desconocida; otras fuentes señalan que pudo haber sido víctima de atropellamiento.