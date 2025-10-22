José Eduardo Rodríguez reapareció tras la confusión por la muerte del ‘Medio Metro de Puebla’, pues algunos creían que él había muerto.

El lunes 20 de octubre se reportó la muerte de ‘Medio Metro de Puebla’; su cuerpo fue encontrado en San Sebastián de Aparicio, Puebla.

José Eduardo Rodríguez aclara rumores tras la muerte de ‘Medio Metro de Puebla’

Tras confirmarse la muerte de Francisco Pérez, ‘Medio Metro de Puebla’, usuarios de redes sociales lo confundieron con José Eduardo Rodríguez.

Recordemos que José Eduardo Ramírez también es conocido como ‘Medio Metro’, pero él es originario de Guanajuato y usaba una vestimenta del Chavo del 8.

EXCLUSIVA ¡#MedioMetro Original REACCIONA al sensible fallecimiento de #MedioMetroPoblano! ¿Estaban peleados? Él lo aclara #DePrimeraMano👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/kyWLROvLrX pic.twitter.com/jRkO5J7GFk — De Primera Mano (@deprimeramano) October 21, 2025

José Eduardo Ramírez acudió al programa De Primera Mano para aclarar que él se encuentra bien y no tenía relación con lo ocurrido con ‘Medio Metro de Puebla’.

“Mucha gente estaba preocupada por mí”, dijo José Eduardo Ramírez, quien menciona que recibió muchas llamadas y mensajes tras darse a conocer la muerte de Francisco Pérez.

‘Medio metro Original’, como se hace llamar José Eduardo Ramírez, contó que sí conoció a ‘Medio Metro de Puebla’.

“Lo conocí en un baile sonidero. Casi no platicábamos, pero sí lo conocí” José Eduardo Ramírez

Asimismo, José Eduardo Ramírez aclaró que él es el dueño del nombre ‘Medio Metro de Puebla’ y tiene el registro de este.

Medio Metro (@Medio metro oficial / Facebook)

¿José Eduardo Ramírez y Medio Metro Original estaban peleados?

Tras volverse viral, ‘Medio Metro Original’ tuvo rencillas con Jonathan Uriel, otro joven que se vestía como él.

José Eduardo Ramírez fue cuestionado sobre si también llegó a tener problemas con ‘Medio metro de Puebla’ por el nombre.

El bailarín aclaró que no y, aunque conocía a ‘Medio Metro de Puebla’, nunca entablaron una conversación y menos una pelea.

“Nunca nos peleamos. Yo estaba dormido, acaba de llegar de una gira y recibí muchas llamadas, y muchos mensajes y pues yo sí me saqué de onda” José Eduardo Ramírez

José Eduardo Ramírez dice que tras darse a conocer la muerte de ‘Medio Metro de Puebla’, su familia se preocupó, pero al final pudo aclarar la confusión.