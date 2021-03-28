El 23 de junio un sismo de magnitud 7,5 en la escala de Richter sacudió a la Ciudad de México, sorprendiendo a los ciudadanos.

Tras el movimiento telúrico, Mhoni Vidente compartió con sus seguidores que ella predijo este terremoto. Sin embargo, Farath Coronel le respondió a la vidente al señalar que él fue el primero en vaticinar el sismo.

A través de Twitter el guía espiritual de la religión Yoruba le respondió a una nota en la que se hablaba sobre cómo la astróloga había hablado sobre los cambios que se iban a venir después del 21 de junio.

“El día 21 de junio, el día del eclipse solar esto indica en estas cartas que ese día será el cambio radical en todos los sentidos y se ven cosas muy fuertes en cuestiones de clima. Se visualiza un sismo en México, sin consecuencias graves” Mhoni Vidente

Sin embargo, Farath Coronel puntualizó que el fue el primero en hablar sobre este fenómeno natural.

el que predijo el sismo FUI YO! {username} (@FarathOficial) June 23, 2020

Tras su publicación en Twitter, se creó una gran polémica en las redes sociales. Los fans de ambos videntes se han disputado quién realmente predijo primero el sismo en la CDMX.

lo predijo {username} (@cortes_leopoldo) June 23, 2020

Por supuesto que fuiste tu farath, ya los demás quieren meter hilo y sacar hebra😡👊🏼. El mejor aunque les duela💋👍💪 {username} (@soniacolin21) June 23, 2020

Así es tu lo dijiste los demás solo se quieren colgar {username} (@BelemFl62893851) June 24, 2020

De acuerdo con la vidente también habría otro temblor en América de Sur, es decir entre Chile o Ecuador que será de unos 6.5 grados en la escala de Richter.

Esta no ha sido la única predicción que ha llamado la atención de los internautas, pues según Mhoni Vidente el próximo 27 de junio dará inicio el Apocalipsis .

La astróloga señaló que desde el 21 de junio se inició una cuenta de 13 meses en los que la humanidad deberá pasar muchos obstáculos para reiniciar su vida espiritual.