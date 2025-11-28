El actor colombiano Conrado Osorio murió a los 49 años de edad tras luchar por varios años contra el cáncer de colon.

El jueves 28 de noviembre se confirmó la muerte de Conrado Osorio, conocido por su trabajo en las telenovelas: Clase 406 y La fea más bella.

¿Quién era Conrado Osorio? El actor de varias telenovelas mexicanas

Conrado Osorio era un actor originario de Colombia, conocido por su trabajo en varias telenovelas como Amarte es mi pecado y en nombre del amor.

El actor fue diagnosticado con cáncer de colon en 2022, por lo que fue tuvo dos cirugías y quimioterapia.

Conrado Osorio (Instagram/@conradoosorio)

Lamentablemente, Conrado Osorio reveló en septiembre de 2025 que tenía metástasis.

¿Qué edad tenía Conrado Osorio?

Conrado Osorio nació el 26 de octubre de 1967; tenía 48 años de edad.

¿Quién era la pareja de Conrado Osorio?

Conrado Osorio mantuvo su vida sentimental fuera de los medios, por lo que se desconoce si era casado.

¿Qué signo zodiacal es Conrado Osorio?

Conrado Osorio es Escorpio y las personas bajo este signo zodiacal suelen ser intensos y leales.

Conrado Osorio (Instagram/@conradoosorio)

¿Cuántos hijos tuvo Conrado Osorio?

Se desconoce si Conrado Osorio tenía hijos.

¿Qué estudió Conrado Osorio?

Conrado Osorio estudió actuación.

¿En qué ha trabajó Conrado Osorio?

Conrado Osorio inició su carrera en los noventas, participando en proyectos locales en Colombia.

Posteriormente, Conrado Osorio se mudó a México y participó en obras de teatro, así como telenovelas como:

Clase 407

Amarte es mi pecado

Misión S.O.S

Duelo de pasiones

La fea más bella

También trabajó en series como:

El cartel de los sapos

La reina del sur

La diosa coronada

Los canarios

La viuda negra

Infieles

Echo 3

Conrado Osorio (Instagram/@conradoosorio)

Conrado Osorio murió tras luchar varios años contra el cáncer

Tras ser diagnosticado con cáncer de colon, Conrado Osorio compartió su proceso de recuperación en redes sociales.

Conrado Osorio se sometió a quimioterapias y tras vivir tres años con la enfermedad, reveló que tenía metástasis.

El 27 de noviembre se confirmó la muerte de Conrado Osorio, luego de que su primo Jhon Jairo Osorio, compartiera un mensaje de despedida en redes sociales.

Conrado Osorio sera recordado por su trayectoria actoral en cine, teatro y televisión.