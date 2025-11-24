¿De qué murió Jimmy Cliff? Leyenda del reggae tenía 81 años

A través de un comunicado, se dio a conocer la muerte de la leyenda del reggae Jimmy Cliff a los 81 años de edad.

La causa de la muerte de la leyenda del reggae, Jimmy Cliff se dio por complicaciones de una neumonía, así lo dio a conocer su viuda Latifa Chambers.

“Con profunda tristeza les comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión a consecuencia de una neumonía”. Latifa Chambers

Asimismo, la viuda de Jimmy Cliff agradeció el apoyo de los fans durante toda la carrera de la leyenda del reggae.

“A todos sus fans de todo el mundo, sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera. Él agradeció de verdad el cariño de cada uno de ellos”. Latifa Chambers

Jimmy Cliff, leyenda del reggae de Jamaica

Jimmy Cliff fue una de las grandes figuras del reggae y el ska que nació el 30 de julio de 1944 en Saint James, Jamaica.

La carrera de Jimmy Cliff comenzó desde muy joven cuando participó a los 17 años en concursos musicales con el tema ‘Hurricane Hattie’.

Tras esto en 1969 Jimmy Cliff se consagró con su disco homónimo, con clásicos como ‘Many Rivers to Cross’, ‘Vietnam’ y ‘Wonderful World, Beautiful People’.

Con los años Jimmy Cliff fue un gran contribuyente del sonido musical de Jamaica a nivel mundial con éxitos como ‘The Harder They Come, ‘I Can See Clearly Now’ o ‘You Can Get It If You Really Want’.

Además de que también Jimmy Cliff incursionó en el cine, tras protagonizar la ‘The Harder They Come’ (‘Caiga quien caiga’, 1972) y con la que introdujo el reggae en Estados Unidos.

Entre los grandes premios que logró Jimmy Cliff está el Grammy 2012 al mejor álbum de reggae por ‘Rebirth’.