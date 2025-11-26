¿De qué murió Lee Soon-jae? Se reveló que el actor coreano apodado “abuelo de la nación”, murió a los 91 años de edad.

Lee Soon-jae muere a los 91 años de edad, una leyenda de la actuación en Corea

Lee Soon-jae, quien fuera considerado una leyenda de la actuación y un ícono en la cultura surcoreana de su generación, ha muerto a los 91 años de edad.

El anuncio de la muerte de Lee Soon-jae fue dado en un comunicado; sin embargo, no se ha revelado la causa de muerte del actor surcoreano.

¿De qué murió Lee Soon-jae? (Archivo/Naver)

El “abuelo de la nación” como era conocido Lee Soon-jae al mantenerse activo durante 60 años en televisión y teatro, se enfrentó en los últimos meses a problemas de salud que lo obligaron a retirarse.

De hecho se sabe que Lee Soon-jae, tuvo que abandonar la producción de “Waiting for Waiting for Godot” por recomendación médica; su última aparición en televisión fue en la serie “Dog Knows Everything” que fue emitida en 2024.

La noticia de la muerte del actor Lee Soon-jae, conocido como “el abuelo de la nación”, ha impactado a toda Corea del Sur, e incluso el presidente Lee Yae-myung, expresó sus condolencias en sus redes sociales.

También, el mandatario surcoreano destacó la importancia de las contribuciones de Lee Soon-jae en la cultura nacional.

Se sabe que el velorio del actor Lee Soon-jae se realizará en Asan Medical Center en Seúl, en donde estará rodeado de su familia y amigos, así como discípulos que lo consideraban un maestro.

Los reportes de medios nacionales indican que estudiantes universitarios que fueron sus alumnos, serán los encargados de cargar el ataúd de Lee Soon-jae en la procesión funeraria, un gesto que simboliza el vínculo que mantenía con ellos y la comunidad artística de Corea del Sur.