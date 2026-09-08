Jesús “Chucho” Gallegos Rosales fue una de las figuras más influyentes del periodismo de espectáculos en México y un referente en la cobertura de la televisión y la farándula durante más de cinco décadas.

Fundador de la revista TVyNovelas y creador de los Premios TVyNovelas, su trabajo marcó a generaciones de periodistas y lectores interesados en el mundo del entretenimiento.

Su muerte a los 84 años el 7 de septiembre de 2026 pone fin a una trayectoria que dejó una profunda huella en los medios de comunicación y en la industria del espectáculo mexicano.

Chucho Gallegos (Facebook)

¿Quién fue Chucho Gallegos?

Jesús “Chucho” Gallegos Rosales fue un periodista mexicano conocido por fundar la revista TVyNovelas y posteriormente los Premios TVyNovelas.

¿Cuántos años tenía Chucho Gallegos?

Chucho Gallegos tenía 84 años al momento de su muerte. Nació el 17 de diciembre de 1941 en la Ciudad de México.

¿Quién fue la esposa de Chucho Gallegos?

La esposa de Cucho Gallegos es Patricia Alvisúa. El periodista estuvo casado dos veces.

Chucho Gallegos (Facebook)

¿Qué signo zodiacal era Chucho Gallegos?

Por su fecha de nacimiento, Cucho Gallegos perteneció al signo zodiacal Sagitario.

¿Cuántos hijos tuvo Chucho Gallegos?

Chucho Gallegos fue padre de cinco hijos.

Chucho Gallegos (Facebook)

¿Qué estudió Chucho Gallegos?

Se sabe que antes de entrar al mundo del periodismo, Chucho Gallegos estudió en la Escuela Normal Superior de 1957 a 1962, aunque no la concluyó.

Chucho Gallegos (Facebook )

¿En qué trabajó Chucho Gallegos?

La carrera de Cucho Gallegos en el periodismo comenzó en publicaciones como Atisbos y ABC.

Para 1965 ingresaría a El Sol de México en la sección de espectáculos.

Mientras trabajaba en dicho medio también sería parte de Tele-Guía como jefe de redacción y reportero de Hoy Domingo.

Para 1979 fundaría la revista TVyNovelas, la cual dirigiría por más de 26 años.

También crearía los Premios TVyNovelas que se otorgó de 1983 al 2020 y el Trofeo Furia Musical.

De igual manera escribiría la obra de teatro Los Amores de María y Corona de Sangre.

Cucho Gallegos incursionaría en la radio como colaborador en Hora Domecq, Radio Trece y Radio Fórmula.

Asimismo sería columnista de Reforma. Incluso se desempeñaría como director de la sección de espectáculos y coordinador editorial de Diario Basta!

Chucho Gallegos (Facebook)

Muere el periodista mexicano Chucho Gallegos a los 84 años de edad

Chucho Gallegos murió la tarde de este lunes 7 de septiembre en el Hospital de La Raza.

La noticia fue confirmada por Gil Barrera y el Diario Basta!, que expresó sus condolencias para los familiares del periodista mexicano.

Reportes indican que la causa de muerte de Chucho Gallegos fue por una infección bacteriana que le provocó hemorragias internas.

Chucho Gallegos ya había presentado problemas de salud, por lo que había sido internado en agosto pasado.