Gloria Steinem falleció el 2 de septiembre de 2026 a los 92 años, por lo que te damos detalles de quien se convirtió en un ícono feminista como:

¿Quién fue Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en ícono del feminismo?

¿Qué edad tenía Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en ícono del feminismo?

¿Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en ícono del feminismo tenía pareja?

¿Qué signo era Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en ícono del feminismo?

¿Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en ícono del feminismo tenía hijos?

¿Qué estudió Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en ícono del feminismo?

¿En qué trabajó Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en ícono del feminismo?

Gloria Steinem muere a los 92 años de edad (Susan RAGAN / AFP / AFP)

¿Quién fue Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en ícono del feminismo?

Gloria Marie Steinem fue una periodista, escritora, conferencista y activista estadounidense considerada una de las figuras fundamentales de la segunda ola del feminismo.

Nació el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio, y durante más de cinco décadas defendió los derechos de las mujeres, la igualdad de género y los derechos reproductivos.

Su carrera periodística ganó notoriedad en la década de 1960, especialmente después de publicar en 1963 un reportaje encubierto sobre las condiciones laborales de las llamadas conejitas de Playboy.

Posteriormente se convirtió en cofundadora y editora de Ms. Magazine, una publicación fundamental para el movimiento feminista estadounidense.

También participó en la creación de organizaciones como el National Women’s Political Caucus y el Women’s Media Center. En 2013 recibió la Medalla Presidencial de la Libertad y en 2021 el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.

Gloria Steinem muere a los 92 años de edad (Kamran Jebreili / AP Photo / AP Photo/Kamran Jebreili)

¿Qué edad tenía Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en ícono del feminismo?

Gloria Steinem tenía 92 años al momento de su muerte, ocurrida el 2 de septiembre de 2026 en Nueva York. Había nacido el 25 de marzo de 1934 en Toledo, Ohio.

¿Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en ícono del feminismo tenía pareja?

Durante gran parte de su vida adulta, Gloria Steinem prefirió la soltería y fue una abierta crítica de las leyes matrimoniales tradicionales. Sin embargo, a los 66 años contrajo matrimonio con el empresario y activista ecologista británico David Bale en septiembre del año 2000.

Estuvieron casados hasta el fallecimiento de Bale en diciembre de 2003. A lo largo de su vida también mantuvo relaciones significativas con figuras como el cineasta Mike Nichols y el activista Rafer Johnson, entre otros.

Gloria Steinem muere a los 92 años de edad (Anthony Camerano / AP Photo / AP Photo/Anthony Camerano)

¿Qué signo era Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en ícono del feminismo?

Gloria Steinem era Aries, pues nació el 25 de marzo de 1934. Su signo zodiacal corresponde a las personas nacidas entre el 21 de marzo y el 19 de abril.

¿Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en ícono del feminismo tenía hijos?

No, no tuvo hijos, Gloria Steinem decidió desde muy joven no asumir el rol de madre, expresando públicamente que no todas las mujeres necesitan tener hijos para sentirse realizadas.

A través de su matrimonio con David Bale, se convirtió en madrastra de los cuatro hijos de él, entre ellos el actor Christian Bale.

Gloria Steinem muere a los 92 años de edad (ANGELA WEISS / AFP / AFP)

¿Qué estudió Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en ícono del feminismo?

Gloria Steinem estudió en el Smith College en Massachusetts, de donde se graduó en 1956 en la especialidad de Gobierno y Ciencias Políticas.

Tras terminar sus estudios, Gloria Steinem obtuvo la beca Chester Bowles para realizar estudios e investigación de posgrado en la India durante dos años.

Gloria Steinem muere a los 92 años de edad (Seth Wenig / AP Photo / AP Photo/Seth Wenig)

¿En qué trabajó Gloria Steinem, la periodista que se convirtió en ícono del feminismo?

Su trayectoria laboral abarcó diversos campos de la comunicación y el activismo:

Periodista freelance e investigadora: Escribió para diversas publicaciones, y en 1963, realizó una célebre investigación encubierta al trabajar como “Conejita” en un club de Playboy, publicando A Bunny’s Tale, donde denunció las precarias condiciones laborales y el sexismo del lugar.

Editora y fundadora de medios: Cofundó la revista New York en 1968 y cofundó en 1972 la revista Ms. Magazine, la primera publicación nacional estadounidense dirigida y editada por mujeres desde una perspectiva feminista desde donde impulsó debates sobre derechos reproductivos, igualdad laboral y violencia contra las mujeres.

Guionista y productora: Escribió para programas de televisión satíricos y produjo documentales.

Activista, oradora y escritora: Dedicó gran parte de su vida a dictar conferencias, escribir libros, organizar campañas de derechos civiles y cofundar organizaciones clave como la Asamblea Política Nacional de Mujeres (National Women’s Political Caucus).