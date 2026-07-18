Humberto Millán Salazar fue un periodista originario de Culiacán, Sinaloa, asesinado en 2011 presuntamente por su labor, señalaron en ese momento las autoridades.

El periodista también fue fundador de A Discusión, medio de comunicación de Sinaloa que ha señalado tres agresiones en su contra; la primera, el asesinato de Humberto Millán.

Este viernes 17 de julio se registró un nuevo ataque contra el que fue su domicilio, en el cual vive el actual director general de A Discusión Diario.

¿Quién fue Humberto Millán Salazar? Periodista asesinado y fundador de A Discusión

Humberto Millán Salazar era un periodista, fundador y director general del diario A Discusión, reconocido en Sinaloa por sus investigaciones.

Fue secuestrado por hombres armados el 24 de agosto de 2011, quienes lo interceptaron a la salida de las oficinas de A Discusión Diario en Culiacán, Sinaloa.

¿Quién fue Humberto Millán Salazar? Periodista de Culiacán asesinado (Redes sociales)

Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, a unos kilómetros de donde fue levantado, con una herida de bala que habría sido perpetrada poco después de su secuestro.

A casi quince años del asesinato de Humberto Millán Salazar, su familia sigue exigiendo justicia, ya que no se han dado con los responsables.

¿Qué edad tenía Humberto Millán Salazar?

Al momento de su muerte en el mismo estado del que era originario, Humberto Millán tenía 53 años.

¿Quién era la esposa de Humberto Millán Salazar?

Humberto Millán estaba casado con Eva Beltrán Quintero. Mientras estaban velando al periodista, ella pidió a los comunicadores exigir esclarecer su asesinato.

¿Humberto Millán Salazar tuvo hijos?

Humberto Millán tuvo al menos cuatro hijos, entre ellos el actual director general del diario A Discusión, César Millán Lafarga.

¿Quién fue Humberto Millán Salazar? Periodista de Culiacán asesinado (Línea Directa)

¿Qué estudió Humberto Millán Salazar?

Humberto Millán habría estudiado Derecho.

¿En qué trabajó Humberto Millán Salazar?

En 1996, Humberto Millán Salazar fundó el diario A Discusión en Culiacán, Sinaloa, después de más de 30 años de trayectoria como periodista.

Asimismo, era locutor del programa Sin Ambages para Radio Fórmula, el cual iba a grabar cuando fue secuestrado por hombres armados el 24 de agosto.