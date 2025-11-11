El 11 de noviembre murió Sally Kirkland a los 84 años; la actriz era conocida por su extensa trayectoria en cine y teatro estadounidense.

Sally Kirkland murió en una casa de retiro de Palm Springs, en California, así lo confirmó su representante, Michael Greene.

¿Quién era Sally Kirkland? La actriz de Hollywood que murió a los 84 años

Sally Kirkland era una actriz originaria de Nueva York, conocida por su participación en la película ‘Los Ángeles de Charlie’.

Fue nominada al Oscar en 1987 por su trabajo en la película ‘Anna’.

La actriz padecía demencia y presentaba problemas de salud derivadas de una caída en la bañera recientemente.

Sally Kirkland (Instagram/@SallyKirklandactor)

¿Qué edad tenía Sally Kirkland?

Sally Kirkland nació el 31 de octubre de 1941; acaba de cumplir 84 años de edad.

¿Quién era el esposo de Sally Kirkland?

Sally Kirkland se casó en dos ocasiones con:

Michael Jarrett

Mark Hebert

¿Qué signo zodiacal era Sally Kirkland?

Sally Kirkland era Escorpio y las personas bajo este signo zodiacal son intensas emocionalmente y determinadas.

¿Cuántos hijos tuvo Sally Kirkland?

Sally Kirkland no tuvo hijos.

¿Qué estudió Sally Kirkland?

Estudió actuación en el Actors Studio y en la Academia Estadounidense de Artes Dramáticas.

Sally Kirkland (Instagram/@SallyKirklandactor)

¿En qué trabajó Sally Kirkland?

Sally Kirkland inició su carrera como modelo y posteriormente debutó en el teatro; fue la primera actriz en hacer un desnudo en una obra teatral.

Posteriormente participó en películas como:

Blue

Futz

The Sting

Bite the Bullet

Love Letters

Cold feet

Stringer

Paranoia

The Island

Neo Ned

Bald

Trash fire

Ganó un Globo de Oro por su participación en la película ‘Anna’ y fue nominada al Oscar por su participación en este filme.

Sally Kirkland murió a los 84 años en Los Ángeles

El representante de Sally Kirkland confirmó su muerte durante la madrugada del martes 11 de noviembre.

La actriz vivía con secuelas de una accidente en la ducha, donde sufrió fracturas en cuello, muñeca derecha y cadera.

Además, Sally Kirkland sufrió una infección que necesitó hospitalización.

El representante de Sally Kirkland no detalló la causa de su muerte, pero destacó que era una actriz querida y admirada en Hollywood.

Sally Kirkland trabajó en más de 200 proyectos que abarcaban cine, teatro y televisión.