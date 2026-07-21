El interés por la vida privada de Adriana García, influencer de Culiacán, aumentó tras su muerte.

En SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre la creadora de contenido y colaboradora de la tienda Drop Shop.

¿Quién fue Adriana García? Influencer de Culiacán

Adriana García fue una creadora de contenido de Culiacán, reconocida por sus publicaciones sobre estilo de vida y emprendimiento.

Colaboró con Drop Shop, tienda de ropa deportiva, urbana y juvenil con sucursales en CDMX, Nuevo León, Culiacán, Durango y Sonora.

Ganó fama en Sinaloa por las dinámicas con las que promocionaba la marca. A través de juegos solía regalar productos a los clientes.

Adriana García (@adrianaggc / Instagram)

¿Qué edad tenía Adriana García? Influencer de Culiacán

Aunque se desconoce su fecha de nacimiento, se sabe que Adriana García tenía 31 años al día de su muerte, la cual tuvo lugar el 21 de julio de 2026.

Este evento fue dado a conocer por Drop Shop, empresa con la que colaboraba la influencer de Culiacán.

¿Quién era el esposo de Adriana García? Influencer de Culiacán

Se desconoce esta información sobre Adriana García.

Adriana García (@adrianaggc / Instagram)

¿Qué signo zodiacal era Adriana García? Influencer de Culiacán

Adriana García festejaba su cumpleaños los últimos días de abril por lo que posiblemente su signo zodiacal era Tauro.

¿Cuántos hijos tenía Adriana García? Influencer de Culiacán

Adriana García tuvo una hija. Se desconoce el nombre de la niña de 6 años.

Adriana García y su hija (@adrianaggc / Instagram)

¿Qué estudió Adriana García? Influencer de Culiacán

Se desconoce el grado de estudios que tenía Adriana García.

¿En qué trabajó Adriana García? Influencer de Culiacán

Adriana García creaba contenido para redes sociales, especialmente para TikTok, plataforma donde contaba con más de 45 mil seguidores.

En Instagram se identificaba como @adrianaggc, espacio en el que contaba con más de 44 mil seguidores.

Solía realizar publicaciones sobre estilo de vida, además de replicar videos populares en la red social.

Colaboró con la tienda Drop Shop