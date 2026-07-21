Kayle Hottle fue una actriz estadounidense con discapacidad auditiva que tomó notoriedad, tras aparecer en dos películas de la saga Godzilla vs Kong y de la cual se ha informado su muerte a los 18 años.

Pero ¿quién fue Kayle Hottle? Aquí te contamos lo que sabemos de la actriz estadounidense con discapacidad auditiva.

¿Quién fue Kayle Hottle?

Kayle Hottle, fue una actriz con discapacidad auditiva que nació el 1 de mayo de 2007 en Georgia, Estados Unidos.

Era conocida Kayle Hottle por haber interpretado al personaje de Jia en las películas Godzilla vs. Kong.

Muere Kaylee Hottle, actriz de Godzilla vs Kong (Especial )

¿Qué edad tenía Kayle Hottle, la actriz estadounidense con discapacidad auditiva?

Al momento de su muerte Kayle Hottle, la actriz estadounidense con discapacidad auditiva tenía 18 años de edad.

¿Quién era la pareja de Kayle Hottle?

Se desconoce si Kayle Hottle tenía pareja

¿De qué signo zodiacal era Kayle Hottle, la actriz estadounidense con discapacidad auditiva?

Tauro era el signo zodiacal al que pertenecía Kayle Hottle, la actriz estadounidense con discapacidad auditiva.

¿Cuántos hijos tuvo Kayle Hottle?

Kayle Hottle no tuvo hijos.

¿Qué estudio Kayle Hottle, la actriz estadounidense con discapacidad auditiva?

Kayle Hottle estudió en la Escuela para Sordos de Texas, además de aprendió a comunicarse de forma nativa a través del Lenguaje de Señas Americano (ASL)

¿En qué trabajó Kayle Hottle?

Antes del cine Kayle Hottle trabajo en comerciales para las campañas de Glide y Convo marcas dedicadas pro personas sordas y con discapacidad auditiva.

Así como colaboró en el proyecto “10 Deaf Children: One Powerful Message”, enfocado en promover los derechos y la inclusión de la comunidad sorda.

Como actriz, Kayle Hottle alcanzó la fama a nivel mundial al interpretar a Jia en las películas de Hollywood Godzilla vs. Kong (2021) y Godzilla x Kong: El nuevo imperio (2024).

Muere Kayle Hottle a los 18 años en accidente automovilístico

Durante la madrugada de este martes 21 de julio en Maryland, Estados Unidos, murió Kayle Hottle a los 18 años en accidente automovilístico.

Fue su padre Joshua Hottle quien a través de una transmisión en Facebook dio al triste noticia de la muerte de Kayle Hottle, además de sentirse devastado dijo que se dirige a realizar los trámites pertinente

Reportes detallaron que Kaylee Hottle murió mientras estaba siendo trasladada a un hospital, sin embargo, durante el camino el corazón de la actriz dejó de latir.