El reconocido certamen Miss Universo dio a conocer la muerte de LaToya Malcolm, quien fuera finalista de la edición Miss Universo Jamaica 2024.

La organización lamentó la muerte de LaToya Malcolm a los 35 años, enviando sus condolencias a los seres queridos de la modelo jamaiquina.

¿Quién fue LaToya Malcolm? Concursante de Miss Universo Jamaica 2024

LaToya Malcolm fue una reina de belleza, actriz, presentadora de televisión e instructora de baile jamaicana.

Era reconocida por haber sido finalista del certamen Miss Universo Jamaica 2024 y ganadora del título Miss Jamaica Bikini International 2024.

LaToya Malcolm, concursante de Miss Universo Jamaica 2024 (LaToya Malcolm / FB)

¿Qué edad tenía LaToya Malcolm?

LaToya Malcolm nació el 14 de marzo de 1991, por lo que al momento de su muerte tenía 35 años de edad.

¿Quién era el esposo de LaToya Malcolm?

Con información de sus redes sociales, LaToya Malcolm no estaba casada.

LaToya Malcolm, concursante de Miss Universo Jamaica 2024 (LaToya Malcolm / FB)

¿Qué signo zodiacal era LaToya Malcolm?

LaToya Malcolm nació un 14 de marzo de 1991, por lo que de acuerdo con la astrología occidental era del signo zodiacal Piscis.

¿Cuántos hijos tenía LaToya Malcolm?

De acuerdo con información de sus redes sociales, LaToya Malcolm no tenía hijos.

¿Qué estudió LaToya Malcolm?

Se desconoce cuál era su máximo grado de estudios académicos. Sin embargo, LaToya Malcolm contaba con formación en artes escénicas, danza profesional y modelaje.

LaToya Malcolm, concursante de Miss Universo Jamaica 2024 (LaToya Malcolm / FB)

¿En qué trabajó LaToya Malcolm?

LaToya Malcolm trabajaba activamente como conductora de televisión, actriz, e instructora de baile.

Además, estaba muy involucrada en causas sociales, colaborando en el Transition Project, una iniciativa dedicada a brindar capacitación, recursos y oportunidades a adolescentes en Jamaica.

Muere LaToya Malcolm, concursante de Miss Universo Jamaica 2024

Fue el sábado 18 de julio de 2026 cuando Miss Universo dio conocer la muerte de LaToya Malcolm, quien fuera participante de la edición Miss Universo Jamaica 2024.

“Lamentamos el fallecimiento de LaToya Malcolm, exalumna de MUJ, quien compitió con orgullo en el certamen Miss Universo Jamaica 2024. Nuestras condolencias y oraciones están con su familia, amigos y seres queridos. Descansa en paz, LaToya. Nunca te olvidaremos.“ Miss Universo Jamaica

En primera instancia, la organización no reveló cuáles fueron las causas de la muerte de la modelo.

Sin embargo, de acuerdo con publicaciones de algunas amigas en redes sociales, LaToya Malcolm habría padecido alguna condición médica durante las últimas semanas.

Sin ahondar en mayores detalles, lamentaron lo sucedido con LaToya Malcolm, calificando ello como una pérdida que no será fácil de superar.