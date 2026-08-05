Perez Hilton es un bloguero que se dedica a hablar del mundo del espectáculo de Hollywood, por lo que te damos detalles de quién es como:

¿Quién es Perez Hilton, bloguero estadounidense del mundo del espectáculo?

¿Qué edad tiene Perez Hilton, bloguero estadounidense del mundo del espectáculo?

¿Perez Hilton, bloguero estadounidense del mundo del espectáculo tiene pareja?

¿Qué signo zodiacal es Perez Hilton, bloguero estadounidense del mundo del espectáculo?

¿Perez Hilton, bloguero estadounidense del mundo del espectáculo tiene hijos?

¿Qué estudió Perez Hilton, bloguero estadounidense del mundo del espectáculo?

¿En qué trabajó Perez Hilton, bloguero estadounidense del mundo del espectáculo?

¿Quién es Perez Hilton, bloguero estadounidense del mundo del espectáculo?

Perez Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., es un bloguero, comentarista y personalidad de los medios estadounidense, conocido por revolucionar la cobertura de la farándula con su sitio web PerezHilton.com, lanzado en 2004.

Alcanzó gran popularidad por publicar noticias, rumores y opiniones sobre celebridades con un estilo provocador y polémico, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del periodismo de espectáculos en internet durante las décadas de 2000 y 2010.

Perez Hilton (Tommaso Boddi / Getty Images )

¿Qué edad tiene Perez Hilton, bloguero estadounidense del mundo del espectáculo?

Perez Hilton nació el 23 de marzo de 1978 en Miami, Florida, Estados Unidos. Actualmente tiene 48 años.

¿Perez Hilton, bloguero estadounidense del mundo del espectáculo tiene pareja?

Hasta la información pública más reciente, Perez Hilton no ha confirmado tener una pareja sentimental.

A lo largo de los años ha mantenido su vida amorosa con discreción y ha centrado gran parte de su atención en la crianza de sus hijos y su carrera profesional.

¿Qué signo zodiacal es Perez Hilton, bloguero estadounidense del mundo del espectáculo?

Al haber nacido el 23 de marzo, Perez Hilton es del signo Aries, perteneciente al elemento fuego dentro de la astrología occidental.

¿Perez Hilton, bloguero estadounidense del mundo del espectáculo tiene hijos?

Sí. Perez Hilton es padre de tres hijos, nacidos mediante gestación subrogada:

Mario Armando Lavandeira III, nacido en 2013.

Mia Alma Lavandeira, nacida en 2015.

Mayte Amor Lavandeira, nacida en 2017.

Con frecuencia comparte aspectos de su vida como padre en redes sociales y en entrevistas.

Perez Hilton (Denise Truscello / Getty Images )

¿Qué estudió Perez Hilton, bloguero estadounidense del mundo del espectáculo?

Perez Hilton estudió en la Escuela de Artes Tisch de Universidad de Nueva York, donde cursó una licenciatura en Teatro.

Se graduó en el año 2000 con la intención de desarrollar una carrera en el mundo del entretenimiento.

¿En qué trabajó Perez Hilton, bloguero estadounidense del mundo del espectáculo?

Antes de convertirse en uno de los blogueros de espectáculos más famosos de Estados Unidos, Perez Hilton trabajó en organizaciones enfocadas en derechos civiles y causas LGBTQ+, además de desempeñarse brevemente en relaciones públicas y medios de entretenimiento.

Su salto a la fama llegó en 2004 con la creación de PerezHilton.com, portal que lo consolidó como una figura influyente de la prensa del espectáculo.

Posteriormente expandió su carrera como conductor de televisión, presentador de podcasts, colaborador en programas de entretenimiento y autor.

También ha participado en diversos reality shows y proyectos relacionados con la cultura pop, siendo este su currículum:

Blogger y periodista de farándula: Creador y editor principal de PerezHilton.com.

Asistente de comunicación y activista LGBT: Antes de su éxito en la web, trabajó para la organización GLAAD y colaboró con publicaciones LGBTIQ+.

Personalidad de televisión y radio: Ha sido comentarista en programas como TRL (MTV), MuchMusic, y participante en reality shows como Celebrity Big Brother (Reino Unido).

Autor y podcaster: Ha escrito libros autobiográficos e infantiles, y conduce su propio podcast sobre actualidad y chismes de la farándula (The Perez Hilton Podcast).

Actor: Ha tenido apariciones especiales en series de televisión como Glee, The Sopranos y Victorious, además de participaciones en obras teatrales fuera de Broadway.