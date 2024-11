A su paso por el programa de Susana Giménez, Nathy Peluso recordó sus inicios en la escena musical por lo que el nombre de Luis Miguel salió a relucir.

Esto porque la cantante y compositora Nathy Peluso le contó a la actriz argentina Susana Giménez que comenzó interpretando canciones del fallecido Frank Sinatra y de Luis Miguel.

Por lo que al escuchar el nombre de ‘El sol de México’, Susana Giménez indicó que lo ama y que es su ídolo, confesión que ayudó a que se aclarara una duda que tenían muchas personas…

Nathy Peluso en el programa de Susana Giménez (Susana / YouTube)

“¿Te comiste a Luis Miguel?”: Nathy Peluso le pregunta de frente a Susana Giménez

Al escuchar que Susana Giménez -de 80 años de edad- ama a Luis Miguel -de 54 años de edad-, Nathy Peluso lanzó una pregunta que nadie esperaba.

“Susana, yo tengo que hacer una pregunta ¿Vos te comiste a Luis Miguel?”, dijo Nathy Peluso -de 29 años de edad- a su anfitriona, quien soltó una carcajada.

“¡Qué pregunta! Somos amigos, pero, no, no”, respondió Susana Giménez, pero no convenció a su invitada por lo que agregó: “beso por ahí, pero no, no, no llegó a concretarse”.

Complacida la cantante le aseguró a la actriz que es muy afortunada ya que ambos son una belleza.

Luis Miguel regresa a los escenarios

Por otro lado, tras haber pausado su gira por problemas de salud, Luis Miguel regresó a los escenarios.

El fin de semana, Luis Miguel ofreció un concierto en Puebla, evento que puso nerviosos a sus fans debido a que el cantante pausó el show inesperadamente.

Aunque regresó al escenario por ovación del público y para cantar su éxito “Suave”, los asistentes se preocuparon y es que desde hace varios días se dice que Luis Miguel tiene problemas de salud.

Aunque en un inicio se dijo que contrajo Covid-19 y que más tarde la enfermedad le causó una neumonía, el informe se tornó aún más confuso cuando algunos medios de comunicación aseguraron que el cantante tuvo problemas en las cuerdas vocales.

Esa sería la verdadera razón por la que ‘El Sol de México’ se tomó un descanso de su gira por indicación médica.

No obstante, hasta el momento el propio no ha revelado la verdadera razón de su ausencia.