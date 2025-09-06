Hubo un momento donde Steven Spielberg pudo dirigir la película de Call of Duty, pero Activision le tuvo miedo y prefirió a Paramount.

No lo estamos diciendo en forma metafórica, realmente Activision cerró un trato para la película de Call of Duty por esa razón.

Activision rechazó a Steven Spielberg y su película de Call of Duty

De acuerdo con un reporte de Puck News, Steven Spielberg estaba muy emocionado por hacer una película de Call of Duty; tanto, que le presentó una idea a Activision.

Todo indica que Steven Spielberg y su equipo presentaron a Activision una propuesta bastante estructurada para una película de Call of Duty.

Call of Duty: Black Ops 6 (Activision)

Sin embargo, la desarrolladora no se convenció de lo que quería el director, así que en su lugar decidieron darle los derechos a Paramount.

La razón es que dentro de Activision se asustaron de la visión de Steven Spielberg, pues quería control creativo total.

Es decir, nadie dentro de Activision, Xbox o Microsoft podría decir o hacer algo que afectara el desarrollo de la película.

Algo que no gustó, pues parece que la desarrolladora y empresas relacionadas quieren revisar todo lo relacionado a la película de Call of Duty.

Steven Spielberg (Jordan Strauss / AP)

¿Hay posibilidad de que Steven Spielberg aún dirija la película de Call of Duty?

Hay pocas posibilidades de que Steven Spielberg se pueda involucrar en la película de Call of Duty, todo dependería de Paramount.

Ahora con los derechos de Call of Duty, Paramount puede pedirle a Steven Spielberg que le hable sobre su visión del filme.

Sin embargo, queda ver los términos en los que se vendieron los derechos de la película del videojuego por parte de Activision.

Pues no sería raro que haya una cláusula que señale que Steven Spielberg no puede estar involucrado “de ninguna manera” en el desarrollo de la película.

De momento, Paramount no ha decidido nada acerca de la película de Call of Duty.

Así que es probable que no sepamos nada de la misma hasta dentro de varios meses o años.