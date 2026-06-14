A pesar de las dudas, Steven Spielberg demuestra que sigue en buena forma con la taquilla de El Día de la Revelación, que va camino para ser otro éxito del director.

Por su parte, Obsesión sigue sumando a su taquilla, resistiendo a todos los estrenos fuertes del inicio del verano; mientras que Amos del Universo confirma que es un fracaso para Sony, Amazon y Mattel.

El Día de la Revelación de Steven Spielberg es primer lugar de taquilla

Aunque había ciertas dudas sobre la taquilla de El Día de la Revelación de Steven Spielberg para su primer fin de semana, la película abrió con unos muy buenos 92 mdd (1.5 mil mdp) en todo el mundo.

Lo mejor de todo para Steven Spielberg y Universal, es que El Día de la Revelación costó 115 mdd (1.9 mdp), así que necesita alrededor de 350 mdd (6 mil mdp) para entregar ganancias, algo que luce dentro del rango.

El Día de la Revelación (Universal)

Si bien se tiene que enfrentar a Toy Story 5 y Supergirl en semanas consecutivas (además del Mundial 2026), todo indica que el filme puede mantener el ritmo, por lo menos para no generar pérdidas.

Lo cual es una buena noticia, pues desde hace unos años los grandes blockbuster habían batallado para generar una buena taquilla, a menos que se trataran de obras de grandes franquicias o derivados.

Taquilla de Obsesión resiste a El Día de la Revelación de Steven Spielberg

La que sigue sorprendiendo es la taquilla de Obsesión, que incluso pudo con el estreno de El Día de la Revelación de Steven Spielberg llegando a los 286 mdd (4.9 mil mdp) en todo el mundo.

Obsesión es de momento la película que generará mayores ganancias en el año ; recordemos que costó menos de 1 mdd (17 mdp) y solo necesita 3 mdd (51 mdp) para ser un éxito en taquilla.

Incluso si películas esperadas como Avengers: Doomsday y Spider-Man: Un Nuevo Día generan grandes números, no tendrán el mismo promedio de ganancias debido a su elevado costo de producción.

Sin ir más lejos, Super Mario Galaxy: La Película alcanzó los 1000 mdd (17 mil mdp), multiplicando por 10 su presupuesto; en comparación, Obsesión ha superado sus costos de producción más de 200 veces.

Obsesión (Universal)

Amos del Universo cayó ante la taquilla de El Día de la Revelación de Steven Spielberg

En el otro extremo, quien no pudo hacer nada ante la taquilla de El Día de la Revelación de Steven Spielberg fue He-Man, pues Amos del Universo cayó al quinto lugar mundial con solo 86 mdd (1.4 mil mdp).

El problema con Amos del Universo, es que su presupuesto es de 200 mdd (3.4 mil mdp), necesitando 600 mdd (10 mil mdp) para entregar ganancias a todos los involucrados, es decir, Sony, Mattel y Amazon.

Actualmente es imposible que He-Man llegue a esa cifra , más teniendo en cuenta la competencia de las mencionadas Toy Story 5 y Supergirl en las próximas semanas.

Este fracaso también significa que la secuela planeada con She-Ra probablemente sea cancelada en las próximas semanas y la franquicia de He-Man se meta a la congeladora una vez más.