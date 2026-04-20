Steven Spielberg estuvo en CinemaCon 2026, donde presentó su nueva película, El Día de la Revelación; además, aprovechó para hablar de la situación actual de Hollywood.

En la interpretación de Steven Spielberg, en este momento Hollywood se está quedando sin ideas originales, lo cual puede ser crítico para el futuro de la industria.

Steven Spielberg (Jordan Strauss / AP)

Steven Spielberg cree que Hollywood se quedará sin ideas

Durante su intervención en CinemaCon 2026, Steven Spielberg no tuvo reparo en decir que Hollywood se quedará sin ideas si se sigue apostando por las grandes franquicias.

Para Steven Spielberg, si el cine quiere sobrevivir se necesita ofrecerle historias originales a la audiencia, no importa el formato, solo que sean cosas nunca antes vistas.

Si bien las películas de grandes franquicias son casi una apuesta segura, el director también menciona que el público ha respondido muy bien a las obras inéditas en épocas recientes.

Es por ello que este tipo de obras no se deben dejar de lado, para así no caer en un ostracismo y dependencia absoluta de los remakes, reboots, secuelas y spin-offs que se ven en la actualidad.

De ahí que en los últimos años, el director se haya dedicado a explorar nuevas obras, en lugar de adherirse a alguno de los grandes estudios y sus proyectos de universos compartidos.

Steven Spielberg (EFE)

Steven Spielberg considera que la exhibición en cines debe de extenderse

Otra cosa que mencionó Steven Spielberg, es que las películas necesitan una mayor ventana de exhibición en cines, criticando que actualmente tengan poco espacio en cartelera.

Steven Spielberg señala que la audiencia encontrará lo que le interese ver, pero eso también implica que se necesita más tiempo de exclusividad en salas de cine.

Al mismo tiempo que aplaudió la decisión de Universal de ampliar el tiempo que sus películas estarán disponibles hasta los 45 días de exhibición.

Aunque espera que en un futuro haya quien se atreva a dejar películas en cartelera por 60 y hasta 120 días, como se hacía en antaño y que actualmente solo logran algunas obras.