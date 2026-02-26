Pascacio López -de 55 años de edad- fue sentenciado a un año de prisión por acoso contra Vanessa Bauche.

El pasado 24 de febrero, Vanessa Bauche compartió un comunicado donde confirmó que, tras 5 años de proceso contra Pascacio López, un juez determinó que era culpable del delito contra la dignidad humana.

Pascacio López fue sentenciado a un año de prisión por acosar a Vanessa Bauche

El comunicado de Vanesa Bauche narra que Pascacio López incurrió en los delitos de violencia de género, acoso y hostigamiento.

Vanessa Bauche denunció a Pascacio López en 2020 y en 2025 un juez determinó que Pascacio López pasara un año en prisión por atentar contra la integridad física, moral y psicológica de la actriz.

Pascacio López y Vanessa Bauche fueron compañeros en la serie Vecino en Guerra, donde el actor habría hecho comentarios denigrantes a su compañera y la besó sin su consentimiento.

Pasacacio López (Instagram/@pascaciolopez)

La actriz también denunció a Pascacio López por la vía civil en 2022 por daño moral, luego de que el actor y su abogado expusiera a Vanessa Bauche con comentarios denigrantes.

Hasta el momento, Pascacio López no se ha pronunciado por la sentencia que deberá cumplir tras ser declarado culpable a finales de 2025.

Vanessa Bauche expresó que su caso había marcado un precedente en la industria actoral, pues Pascacio López era el primer actor sentenciado por acoso y violencia de género.

Vanessa Bauche (Agencia México)

¿Pascacio López estará en prisión? Esto se sabe

Hasta finales de febrero, Pascacio López no ha sido detenido y posiblemente no cumpla con su sentencia en prisión.

Pues al primodelincuente, Pascacio López podría llegar a un acuerdo para no estar en prisión y solo seguir medidas impuestas por un juez, como acudir a firmar cada semana y pagar una reparación del daño.