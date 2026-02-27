Pascacio López fue sentenciado a un año de prisión por violentar a Vanessa Bauche y podría cumplir con su sentencia con una multa o trabajo comunitario.

José Roberto Gallardo, abogado de Vanessa Bauche explicó en De Primera Mano en qué consistiría la sentencia de Pascacio López y si estará en prisión o no.

Pascacio López puede pagar su sentencia con una multa o trabajo comunitario

El abogado de Vanessa Bauche explicó que el sistema penal acusatorio tiene variantes para pagar las sentencias en delitos como el que cometió Pascacio López.

Pascacio López puede pagar con una multa o trabajo comunitario y quedan suspendidos sus derechos civiles, es decir, no puede aspirar a un cargo político.

El actor violentó verbal y psicológicamente a Vanessa Bauche con dolo, de lo contrario, podía evitar el proceso y pagar solo una multa.

Pasacacio López (Instagram/@pascaciolopez)

Pero la defensa de Vanessa Bauche comprobó que el actor y su abogado incurrieron en acciones que buscaron denigrar y humillar a la actriz.

El abogado aclaró que no se tomó el antecedente de la acusación de abuso sexual contra Pascacio López en el proceso que llevó con Vanessa Bauche, ya que no tenían relación.

Vanessa Bauche (Agencia México)

Pascacio López deberá pagar una reparación del daño a Vanessa Bauche

La sentencia de Pascacio López también incluye que debe pagar una reparación del daño a Vanessa Bauche.

Hasta el momento no se ha determinado la cantidad que deberá pagar Pascacio López, pues se deben tomar en cuenta diversos aspectos.

Además, Pascacio López quedará fichado y se negó a pedir una disculpa pública a Vanessa Bauche.

La actriz celebró la sentencia contra Pascacio López, pues aseguró que marcaba un precedente en la industria, pues era la primea actriz en obtener justicia de un delito que ocurrió dentro de un set.