Richard Gere es un actor, productor y activista estadounidense considerado una de las figuras más importantes de Hollywood.

Con una carrera de más de cinco décadas, ha protagonizado películas que marcaron a varias generaciones, entre ellas American Gigolo, An Officer and a Gentleman, Pretty Woman, Chicago y Primal Fear.

Además de su trayectoria en el cine, Gere es reconocido por su labor humanitaria y su defensa de los derechos humanos.

Desde hace décadas apoya la causa del Tíbet y el budismo tibetano, convirtiéndose en una de las voces más visibles de Hollywood en favor de estas iniciativas. En 2025 recibió el Goya Internacional, un reconocimiento a su legado cinematográfico.

¿Quién es Richard Gere?

Richard Tiffany Gere inició su carrera artística en el teatro durante la década de 1970 antes de dar el salto al cine, donde rápidamente se consolidó como uno de los actores más cotizados de Hollywood.

Su reconocimiento internacional llegó con American Gigolo (1980), película que lo convirtió en un símbolo del cine estadounidense. Posteriormente protagonizó éxitos como An Officer and a Gentleman, Pretty Woman, Runaway Bride, Chicago y Unfaithful, demostrando su versatilidad en el drama, el romance, el thriller y el musical.

A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos un Globo de Oro por Chicago, además del Premio Donostia y el Goya Internacional por su trayectoria.

¿Cuántos años tiene Richard Gere?

Richard Gere tiene 76 años. Nació el 31 de agosto de 1949 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos.

¿Quién es la esposa de Richard Gere?

Richard Gere está casado con la publicista y activista española Alejandra Silva desde 2018.

Anteriormente estuvo casado con la modelo Cindy Crawford y con la actriz Carey Lowell.

Richard Gere, el actor de Pretty Woman y activista por los derechos humanos. (@richardgere/Instagram )

¿Qué signo zodiacal es Richard Gere?

Richard Gere es del signo Virgo.

¿Cuántos hijos tiene Richard Gere?

Richard Gere tiene tres hijos biológicos: Homer James Jigme Gere, Alexander y James.

Además, es padrastro de Albert, hijo de Alejandra Silva.

¿Qué estudió Richard Gere?

Richard Gere estudió en la Universidad de Massachusetts Amherst. Cursó la licenciatura en Filosofía, aunque no concluyó sus estudios.

¿En qué ha trabajado Richard Gere?

Richard Gere ha desarrollado una exitosa carrera como actor, productor y activista, participando en algunas de las películas más exitosas del cine estadounidense desde la década de 1970.

Entre los principales proyectos y logros de su trayectoria destacan: