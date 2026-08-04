Rihanna regresó con impresionante look al festival Crop Over 2026 en su natal Barbados, donde participó activamente bailando y conviviendo con el público en un recorrido lleno de color y tradición.

La cantante de 38 años fue la protagonista del Grand Kadooment Day, donde desfiló por las calles luciendo un excéntrico traje de pedrería y plumas diseñado por la artista local Lauren Austin.

La aparición de Rihanna generó un gran impacto mediático internacional, consolidando su papel como la embajadora más influyente de la cultura barbadense.

Así fue el impresionante look con el que Rihanna conquistó el Carnaval de Barbados 2026

Rihanna conquistó el Carnaval de Barbados 2026 durante el Grand Kadooment Day (el cierre del festival Crop Over) luciendo un espectacular traje de una sola pieza en tono turquesa, diseñado a medida por la barbadense Lauren Austin.

El impresionante look con el que Rihanna conquistó el Carnaval de Barbados (Tomada de video)

El traje de Rihanna estaba totalmente cubierto de cristales, piedras multicolores, joyas y detalles dorados. El diseño incluía aberturas pronunciadas en el corpiño, joyas cubrían estratégicamente partes de su cuerpo.

Lo más llamativo fue una enorme estructura de plumas en la espalda con colores inspirados en el pavo real, incluyendo tonos turquesa, rosa, naranja, amarillo y verde.

Además, Rihanna portó un tocado intrincado adornado con piedras de colores y acabados dorados, que más tarde cambió por un tocado más práctico para seguir disfrutando del desfile desde una carroza.

El impresionante look con el que Rihanna conquistó el Carnaval de Barbados (Agencia México)

Esta fue participación de Rihanna en el Carnaval de Barbados 2026

La participación de Rihanna en el Carnaval de Barbados 2026 fue el evento central del Grand Kadooment Day, celebrado el lunes 3 de agosto, marcando su esperado regreso tras su última aparición en 2024.

La cantante se convirtió en el punto de mira de las festividades al desfilar con la banda Aura, encabezada por su hermano Rorrey Fenty, consolidándose como la figura más esperada de esta celebración cultural que festeja el fin de la cosecha de caña de azúcar.

Rihanna recorrió las calles de Bridgetown con gran entusiasmo, bailando al ritmo de la música soca y conviviendo directamente con los asistentes.

En varios momentos, decidió descender de su vehículo o plataforma para integrarse a la multitud y continuar la fiesta rodeada del público, lanzando besos y saludando a sus seguidores.

Más allá de la moda, su participación fue vista como una forma de reconectar con sus raíces y dar visibilidad internacional al talento de los diseñadores y artistas de su isla natal.

Sus constantes apariciones han convertido al Crop Over en una pasarela personal que impulsa la proyección de la cultura barbadense a nivel mundial.

A lo largo de los años, Rihanna ha transformado el festival Crop Over en su propia pasarela personal, luciendo una variedad de atuendos que se han vuelto memorables por su audacia y uso de elementos tradicionales del carnaval.

Estos son algunos de los looks más destacados que ha portado en ediciones pasadas:

2024: El regreso con plumas de faisán. Tras una pausa de varios años, Rihanna reapareció con un diseño de gran envergadura que incluía plumas de faisán, dándole una apariencia similar a la de un ave exótica. El conjunto destacaba su figura y se completaba con una notable corona y plumas de colores vibrantes.

2019: Estética en rosa. En esta edición, la cantante deslumbró con un impactante vestido rosa diseñado por David Laport. El look se caracterizó por estar adornado con un vistoso abanico de plumas del mismo tono.

2015: Bikini y joyas. En este año, captó la atención de los medios al lucir un bikini decorado con joyas, un atuendo que se volvió viral en redes sociales

Cada una de estas apariciones ha consolidado su reputación como una de las figuras más esperadas del carnaval, utilizando colores intensos y diseños que reflejan el espíritu festivo de Barbados.