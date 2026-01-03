Paul el Alemán es un comediante y tiktoker alemán que se volvió viral tras vivir su primer sismo en la CDMX.

El 2 de enero de 2026 se registró un sismo de 6.1 en Guerrero y se sintió en la CDMX, donde vive Paul el Alemán.

¿Quién es Paul el Alemán? El tiktoker y comediante

Paul el Alemán es un creador de contenido y standupero originario de Frankfurt, Alemania, conocido por sus videos cómicos.

El comediante compartió su experiencia tras vivir un sismo en la CDMX y hasta bromeó que se ‘comió un bolillo’ para el susto.

Paul el Alemán (Instagram/@paulelaleman)

¿Qué edad tiene Paul el Alemán?

Se desconoce la edad de Paul el Alemán.

¿Quién es la esposa de Paul el Alemán?

Se desconoce si Paul el Alemán está casado.

¿Qué signo zodiacal es Paul el Alemán?

Se desconoce el signo zodiacal de Paul el Alemán.

¿Cuántos hijos tiene Paul el Alemán?

Paul el Alemán no tiene hijos.

¿Qué estudió Paul el Alemán?

Paul el Alemán estudió ingeniería mecánica y estudió español.

¿En qué ha trabajado Paul el Alemán?

Paul el Alemán visitó México por un intercambio académico y posteriormente decidió quedarse en el país.

El comediante hace shows de standup y crea contenido sobre el choque cultural latina.

También ha realizado videos sobre la gastronomía mexicana y los contrastes culturales.

Paul el Alemán se volvió viral por vivir su primer sismo

Un sismo de 6.1 se registró en Guerrero y se sintió en la CDMX, donde vive Paul el Alemán.

El comediante hizo un video donde expresó que nunca había sentido un temblor y sus vecinos le recomendaron “comerse un bolillo”.

Paul el Alemán comparó la alarma sísmica con la alarma antibombas en diversos países europeos.

La reacción del influencer se volvió tendencia en redes sociales por el humor con el que Paul el Alemán tomó el sismo.