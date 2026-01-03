Tiktoker alemán narra su experiencia tras su primer sismo en CDMX y hasta se comió “un bolillo para el susto”.

El 2 de enero se registró un sismo de magnitud 6.5 con epicentro en Guerrero y fue perceptible en la CDMX y otros estados.

Tiktoker relata cómo vivió el sismo del 2 de enero en la CDMX

El creador de contenido y comediante Paul el alemán compartió en redes sociales su reacción tras vivir su primer sismo en la CDMX.

Paul el alemán se tomó con gracia el momento y narra que estaba dormido cuando escuchó la alarma sísmica.

El tiktoker comparó la alarma sísmica con la alarma antibombas y expresó que su reacción fue salir de su casa, recordando que en Alemania tenía sótano para esconderse de ataques aéreos.

“Mi primer terremoto de la vida. Estoy aquí en la CDMX, estaba bien dormido en mi casa de princesa y de repente escucho (la alarma sísmica) digo, ay, al sótano, vienen los rusos y luego me desperté y dije, verg... no estoy en Alemania” Paul el alemán

Paul el alemán menciona que su reacción fue ponerse los pantalones y al llegar a la calle se encontró con los vecinos.

Menciona que sus vecinos lo vieron tan asustado, que le recomendaron comerse un bolillo para el susto.

“Dije va, voy y me compro un pan de dulce, y me dicen: ‘Oye Paul ese no, te va a dar diabetes’”, contó Paul el alemán en su video.

Paul el alemán narra cómo le fue en su primer sismo en la CDMX (Instagram/@paulelaleman)

¿El bollilo sirve para el susto? Esto se sabe

Paul el alemán hizo caso a sus vecinos y se compró un bolillo y compartió su experiencia en otro video.

“Mi primer bolillo para el susto después de que me dijeron que no es pan dulce porque me va a dar diabetes, compré mi bolillo” Paul el alemán

El tiktoker compartió cómo pidió su “bolillo para el susto” y mencionó que sigue sin entender qué tiene que ver el bolillo y los sustos.

En 2023, la profesora de la Facultad de Medicina de la UNAM, Nayeli Ortiz Olvera confirmó que el bolillo sí ayuda para “el susto”, pero tiene una explicación científica.

Nayeli Ortiz explica que tras un momento de estrés aumenta la producción de ácido estomacal, lo que puede provocar dolor y esta situación puede causar náuseas y otros malestares.

El bolillo contiene carbohidratos que inhiben la secreción de ácidos y ayuda a los humanos a “reponerse del susto”, además de que su textura crujiente, pero masuda, distrae y aminora el miedo.