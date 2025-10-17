Tiktoker se vuelve viral por invalidar su pasaporte por un recurrido error entre viajeros.

La usuaria de TikTok Pao Águila, compartió un video donde revelaba que su pasaporte mexicano quedó inhabilitado y le llovieron críticas.

Tiktoker se quedó sin pasaporte por un recurrente error entre viajeros

Pao Águila narra que acababa de sacar su pasaporte validado por 10 años, pero esté quedó inválido por colocarle sellos no oficiales.

La tiktoker mostró su pasaporte con sellos que se colocan a turistas en zonas como Machi Picchu.

El video de la tiktoker mencionaba: “Mi cara después de leer el nuevo comunicado sobre el pasaporte. A penas lo había renovado y lo saqué por 10 años”

Sin embargo, esta medida no es nueva, ya que el Gobierno de México y la Secretaría de Relaciones Exteriores siempre han indicado que los pasaportes no deben:

Presentar alteraciones

Enmiendas

Falto de hojas

Cubierta

Con anotaciones

Por lo que siempre se ha indicado que no se deben colocar sellos no oficiales en los pasaportes, ya que esto puede provocar:

Retención del documento por la Secretaría de Relaciones Exteriores o Consulado

Negar el acceso a otro país

Usuarios de TikTok mencionaron estas reglas en el video de Pao Águila, quien confirmó que ella no sabía sobre esta regla.

Aunque ella insistía que era “bonito” colocar estos sellos en su pasaporte, pero, por esta situación, tendrá que renovar el documento oficial.

Tiktoker arruina su pasaporte por colocarle sellos no oficiales (TikTok)

Esto indica el reglamento sobre el uso del pasaporte mexicano

El Reglamento de Pasaportes y del Documento de Identidad y Viaje establecido por el Gobierno de México, establece en el artículo 6:

“Todo pasaporte o documento de identidad y viaje que presente alteraciones, enmiendas, que esté falto de hojas o cubierta o que contenga escritos o anotaciones u otros defectos que dificulten la completa identificación del titular, perderá su validez” Reglamento para pasaportes mexicanos

Si el pasaporte presenta alteraciones o mutilaciones, serán retenidos por la Secretaría de Relaciones Exteriores o la oficina consular.

Se recomienda a los viajeros no sellar su pasaporte con elementos turísticos y en su lugar, llevar una libreta específica para este tipo de sellos.