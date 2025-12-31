¿Quién es Richard Parias? Se trata del tiktoker detenido y baleado por el ICE durante un operativo que se llevó a cabo en octubre en Los Angeles y de quien te contamos estos detalles:

Caso Richard Parias (Especial)

¿Quién es Richard Parias?

Carlitos Ricardo Parias, mejor conocido como Richard Parias, es un influencer mexicano radicado en Estados Unidos, que alcanzó notoriedad en redes sociales donde acumuló más de 340 mil seguidores.

La fama del migrante mexicano, se amasó debido a que su contenido que difunde especialmente en TikTok, se centra en temas como operativos policiales y migratorios en Los Ángeles.

En él, ha documentado enfrentamientos y actividades de seguridad pública, mostrando escenas de patrullajes, detenciones y operativos del ICE, lo que le dio un perfil polémico y seguido por miles.

Richard Parias (Especial)

La notoriedad de Richard Parias se intensificó más tras su detención violenta el 22 de octubre de 2025, cuando agentes del ICE bloquearon su vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones.

Durante el operativo, el migrante resultó herido en el hombro por un impacto de bala, mientras un agente federal también fue lesionado por fuego amigo, lo que convirtió el caso en un hecho mediático.

En diciembre, se reveló un video de la detención que mostró el momento en que los agentes rodearon el automóvil y abrieron fuego, generando debate sobre el uso de fuerza en operativos migratorios.

¿Qué edad tiene Richard Parias?

Richard Parias tiene 44 años, edad que se confirmó en reportes periodísticos que se emitieron luego de su detención violenta en Los Angeles durante un operativo ejecutado por agentes del ICE.

¿Quién es la esposo de Richard Parias?

No se cuenta con información relacionada con la familia del tiktoker mexicano, debido a que si bien sí se conocen algunos detalles de su entorno personal, el dato sobre su esposa o estado civil no se ha dado a conocer.

¿Qué signo zodiacal es Richard Parias?

Medios de Estados Unidos afirman que Richard Parias nació un 2 de junio, es decir que con base en lo que se indica en el calendario zodiacal, el migrante mexicano es del signo zodiacal Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Richard Parias?

El tiktoker tiene dos hijos, aunque sus nombres y edades no han sido difundidos en medios, ya que su familia fue mencionada tras el proceso judicial del que ya se desestimaron los cargos que se le imputaron.

¿Qué estudió Richard Parias?

No existen registros públicos sobre qué estudió Richard Parias, pues su perfil mediático no se ha construido a partir de una trayectoria académica, sino por su presencia en redes sociales.

¿En qué ha trabajado Richard Parias?

En cuanto a la experiencia laboral de Richard Parias, solo se conoce es que se ha dedicado principalmente a generar transmisiones en vivo y videos en plataformas digitales, como TikTok.

En esa plataforma, ha documentado operativos migratorios y policiales en Los Angeles, lo que lo convirtió en un referente polémico dentro de la comunidad latina en Estados Unidos.

Fuera de las redes sociales, no hay información confirmada sobre otros trabajos previos o actividades profesionales, lo que refuerza la idea de que su reconocimiento público proviene exclusivamente de su papel como creador de contenido.

Exhiben video de la violenta detención de Richard Parias en Los Angeles

El 30 de diciembre de 2025, se difundió el video de la detención de Richard Parias, en la que agentes del ICE rodearon su vehículo y le dispararon de forma repetida durante el operativo en Los Ángeles.

La grabación captada por la cámara corporal de un agente, muestra ruptura de vidrio, armas apuntando y disparos contra el automóvil, lo que ha detonado críticas por el uso de fuerza en el operativo migratorio.

Tras publicarse, medios y organizaciones cuestionaron el procedimiento y la transparencia y el material consolidó el caso como referente de prácticas abusivas en seguridad pública y migración.