Nadia Ferreira fue Miss Universo Paraguay 2021 y esposa de Marc Anthony; la modelo anunció su segundo embarazo.

El 28 de enero de 2026, Nadia Ferreira anunció su segundo embarazo durante una felicitación por su tercer aniversario con Marc Anthony.

¿Quién es Nadia Ferreira?

Nadia Tamara Ferrerira-Muñoz es una modelo de origen Paraguayo, conocida por ser Miss Universo Paraguay y representar a su país en Miss Universo 2021.

Ha sido modelo desde los 13 años y su belleza hizo que destacara en diversos concursos de belleza.

Nadia Ferreira, modelo y esposa de Marc Anthony (Instagram/@nadiaferreira)

¿Qué edad tiene Nadia Ferreira?

Nadia Ferreira nació el 10 de mayo de 1999; actualmente tiene 26 años de edad.

¿Quién es el esposo de Nadia Ferreira?

Nadia Ferreira se casó con Marc Anthony el 28 de enero de 2023.

¿Qué signo zodiacal es Nadia Ferreira?

Nadia Ferreira es Acuario.

Marc Anthony y Nadia Ferreira (Instagram/@nadiaferreira)

¿Cuántos hijos tiene Nadia Ferreira?

Nadia Ferreira es madre de un niño de 2 años llamado Marco y está embarazada de su segundo hijo.

¿Qué estudió Nadia Ferreira?

La modelo estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Americana de Paraguay.

¿En qué ha trabajado Nadia Ferreira?

Nadia Ferrerira inició su carrera como modelo desde adolescente y su auge artístico inició tras desfilar en la semana de la moda de Nueva York.

La modelo ha sido portada de revistas como Harper’s Bazaar y Cosmopolitan.

Nadia Ferreira obtuvo en título de Miss Teen Universe Paraguay en 2015 y en 2021 representó a su país en Miss Universo, pero solo fue finalista.

Nadia Ferreira (Instagram/@nadiaferreira)

Nadia Ferreira y Marc Anthony serán padre por segunda vez

Marc Anthony será padre por octava vez con Nadia Ferreira, quien anunció su embarazo en Instagram.

La modelo compartió una foto de su baby bump, con las manos de Marc Anthony y su gimo Marco.

“Feliz aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito será hermano mayo”, escribió la modelo.