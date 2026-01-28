Marc Anthony -de 57 años de edad- será padre por octava vez; Nadia Ferreira anunció su segundo embarazo.

El 28 de enero fue el tercer aniversario de bodas de Nadia Ferrerira -de 26 años de edad- y Marc Anthony, por lo que aprovecharon la fecha para anunciar una importante noticia.

Marc Anthony será padre por octava vez a lado de Nadia Ferreira

Nadia Ferreira compartió un mensaje para felicitar a Marc Anthony por su aniversario y anunció que está embarazada.

Marc Anthony y Nadia Ferreira ya son padres de Marco , un niño de 3 años; el cantante también es padre de:

Ariana Muñiz

Chase Muñiz

Cristian Muñiz

Ryan Muñiz

Emme Muñiz

Max Muñiz

Marc Anthony será padre por octava vez (Instagram/@nadiaferreira)

“Feliz aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito es ahora el hermano mayor”, escribió Nadia Ferreira en su publicación.

La modelo compartió una foto de su baby bump junto a las manos de Marc Anthony y su hijo.

Marc Anthony y Nadia Ferreira recibieron mensajes de felicitación y sus fans les desearon lo mejor con la llegada de su segundo bebé juntos.

Nadia Ferreira y Marc Anthony (@marcanthony / Instagram)

El embarazo de Nadia Ferreira fue de las noticias mejor guardadas

Nadia Ferreira esperó el momento correcto para anunciar su embarazo, pues lo hizo en su tercer aniversario con Marc Anthony.

La modelo tenía varios momentos especiales para anunciar la llegada de su segundo hijo, ya que el 19 de febrero será host de Premio Lo Nuestro.

Pero, prefirió hacerlo público a través de Instagram y con una tierna foto familiar.

El embarazo de Nadia Ferreira tomó por sorpresa a muchos, pues es prácticamente un secreto.

Hasta el momento, Nadia Ferreira no ha revelado cuántos meses de embarazo tiene o para cuándo se tiene previsto el nacimiento de su bebé, así como el sexo de su segundo hijo.