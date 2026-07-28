Harry Styles visita Taquería Orinoco antes de su concierto en CDMX.

Vía TikTok se revelaron un par de videos en los que se ve al cantante de “Adore You” disfrutando de la gastronomía mexicana.

Captan a Harry Styles en Taquería Orinoco antes de su concierto en CDMX

Harry Styles fue visto en la popular Taquería Orinoco previo a sus show en el Estadio GNP Seguros.

Portando una sudadera y gorra negra, el cantante degustó uno de los platillos más populares de nuestra cocina.

“Pov: Estás comiendo taquitos muy cerca de Harry Styles”, publicó la usuaria @mariiefergiie quien logró captar el peculiar momento.

La grabación de inmediato se viralizó entre los fans de Harry Style que quedaron sorprendidos al ver que el cantante ya está en CDMX.

Harry Styles visita Taquería Orinoco antes de su concierto en CDMX (Captura de video)

En redes también se han difundido imágenes de Harry Styles caminando por la calles de la Ciudad de México antes de su concierto.

Generando emoción entre los seguidores que están por ver a Harry Styles en vivo.

La Taquería Orinoco se ha vuelto la parada obligatoria de artistas famosos, quienes visitan la capital.

Además de Harry Styles, en las mesas del popular restaurante han estado las cantantes Dua Lipa y Rosalía.

Harry Styles hará vibrar el Estadio GNP Seguros el próximo viernes 31 de julio 2026 con su Together, Together Tour 2026.

La gira del cantante contará en total con seis fechas de conciertos.