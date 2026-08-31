Lionel Richie es un cantante, compositor, productor y conductor de televisión de Estados Unidos, conocido por su éxito musical “Hello”.

La fama de Lionel Richie llegó en los setentas, cuando fue vocalista del grupo Motown y escribió éxitos como “Easy” y “Sail on”; es considerado uno de los balandristas más exitosos de los ochentas.

Uno de los últimos proyectos de Lionel Richie fue el documental ‘The greatest night in pop’ donde narra la creación de la conocida canción ‘We are the world".

¿Quién es Lionel Richie? El cantante y compositor estadounidense

Lionel Borckman Richie Jr. es un músico nacido en Alabama, Estados Unidos y se encuentra entre los cantantes que más discos ha vendido de todos los tiempos.

Forma parte del Salón de la Fama de los Compositores y ha lanzado 11 discos, de los cuales han estado dentro de las listas de Billboard.

Lionel Richie (Lionel Richie / Facebook)

¿Qué edad tiene Lionel Richie?

Lionel Richie nació el 20 de junio de 1949; actualmente tiene 77 años de edad.

¿Quién es el esposa de Lionel Richie?

Lionel Richie se ha casado dos veces:

Brenda Harvey

Diane Alexander

¿Qué signo zodiacal es Lionel Richie?

Lionel Richie es Géminis.

¿Cuántos hijos tiene Lionel Richie?

Lionel Richie tiene tres hijos:

Nicole Richie

Miles Brockman Richie

Sofia Richie Grainge

¿Qué estudió Lionel Richie?

Lionel Richie estudió contabilidad y economía en el Instituto Tuskegee.

Lionel Richie (Lionel Richie / Facebook)

¿En qué ha trabajado Lionel Richie?

El interés musical de Lionel Richie inició cuando iba en el colegio, donde formó parte de la banda The Mystics.

La fama de Leonel Richie inició en los setentas, cuando formaba parte del grupo Motown.

Posteriormente lanzó el sencillo ‘Easy’ y ‘Sail on’; en 1982 inicia su carrera en solitario con el álbum ‘Lionel Richie’.

Lionel Richie llegó a la cúspide de su carrera en los ochentas, cuando lanzó su segundo álbum ‘Can’t slow down’.

Entre sus discos más exitosos están:

Composer series

Dancing on the ceiling

Time

Just for you

Coming home

Just go

Tuskegee

Uno de los últimos proyectos de Lionel Richie fue el documental ‘The Greatest night in pop’ con Netflix.