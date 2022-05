Salón de la Fama del Rock and Roll 2022: Eminem, Dolly Parton, Lionel Richie entre los nuevos miembros

Eminem, Dolly Parton, Lionel Richie entre otros son los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll 2022.

John Sykes, presidente de la fundación del Salón de la Fama del Rock and Roll 2022 anunció este miércoles 4 de mayo a sus nuevos miembros.

“Estos artistas que se incorporan tuvieron un profundo impacto en el sonido de la cultura juvenil y ayudaron a cambiar el curso del rock & roll” John Sykes

Los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll 2022 serán inducidos en su tradicional ceremonia, la cual tendrá lugar el próximo 5 de noviembre en el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

Asimismo se prevé que la ceremonia de inducción de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll 2022 sea transmitida por el canal HBO y la plataforma HBO Max.

Rock & Roll Hall of Fame (Rock & Roll Hall of Fame)

¿Quiénes son los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll 2022?

Luego de que el público en general votará desde febrero pasado por los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2022, estos son sus nueve miembros:

Eminem

Dolly Parton

Duran Duran

Lionel Richie

Pat Benatar

Eurythmics

Carly Simon

Asimismo, en el Salón de la Fama del Rock and Roll 2022, Jimmy Jam y Terry Lewis y Judas Priest recibirán el Premio a la Excelencia Musical.

Mientras que Harry Belafonte y Elizabeth Cotten recibirán el Premio a la Influencia Temprana.

Por su parte el abogado Allen Grubman, el ejecutivo/productor discográfico Jimmy Iovine, y la cantante de R&B/fundadora de Sugar Hill Records Sylvia Robinson recibirán el Premio Ahmet Ertegun.

Dolly Parton será miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll 2022, pese a rechazar su nominación

Pese a que la famosa cantante de country, Dolly Parton rechazó su nominación al Salón de la Fama del Rock and Roll 2022, hoy es anunciado como nuevo miembro.

En febrero pasado, fue la propia Dolly Parton quien pidió no estar considerada en Salón de la Fama del Rock and Roll 2022 esto porque expresó no merecer tal honor.

Debido a que toda su vida se ha dedicado al country y no al rock and roll, así mismo expresó su deseo de no quitarle su lugar a alguien que sí lo mereciera.

Pese a esto Dolly Parton de 76 años conocida por éxitos como “Islands in the Stream” y “Jolene” dijo se ser seleccionada como miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll 2022 aceptaría el reconocimiento.

Ante esto, la organización afirmó que Dolly Parton era mucho más que una estrella de la música country.

“Con su pionera carrera como compositora, su voz inconfundible, su glamour campestre, su inteligencia empresarial y su trabajo humanitario, Dolly Parton es un icono muy querido que trasciende al género que transformó para siempre”. Salón de la Fama del Rock and Roll 2022

Es importante mencionar que el Salón de la Fama del Rock and Roll no es exclusivo para bandas o artistas del género rock and roll.

Tan solo este año, el rapero Eminem es un nuevo miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll 2022, así como Lionel Richie cantante de r&b y soul.

Mientras que en la historia del Salón de la Fama del Rock and Roll, son varios las estrellas del country que son miembros como Johnny Cash, Jimmie Rodgers y Chet Atkins.