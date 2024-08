Conocido actor confiesa las razones por la que Hollywood ya no hace comedias para adultos y se ha centrado en realizar otro tipo de contenido.

Las películas de comedia han sido muy importantes para la historia del cine, sin embargo tal parece que Hollywood las ha dejado atrás en los últimos años.

O al menos así lo reveló un reconocido actor que ha se ha popularizado por su trabajo en diferentes películas de comedia para adultos.

Y es que de acuerdo con este popular actor en los últimos años Hollywood ha preferido seguir con las supuestas reglas que arriesgarse en crear algo grandioso.

Esto ha provocado que en Hollywood ya no haga comedias para adultos y se hayan olvidado de un género que les generó grandes ganancias.

¿Por qué en Hollywood ya no hace comedias para adultos? Reconocido actor habla sobre la situación actual de este género en la industria.

Vince Vaughn, conocido por su participación en películas icónicas como “Los Caza Novias”, “Aquellos Viejos Tiempos” y “Swingers”, reveló su preocupación por la actualidad de las comedias para adultos.

Durante su aparición en la serie “Hot Ones” de First We Feast, Vince Vaughn -de 54 años de edad- habló sobre cómo actualmente se han dejado de producir comedias para adultos, un género muy popular.

Vince Vaughn se mostró molestó por el futuro actual de las comedias para adultos y es que cree que son los ejecutivos de Hollywood quienes ya no quieren desarrollarlas.

De acuerdo con Vince Vaughn, Hollywood ya no confía en el éxito que pueden tener las películas de comedia con clasificación R.

Y es que Vince Vaughn resaltó que las personas a cargo se encuentran más preocupadas por mantener sus trabajos que por hacer algo grandioso que pueda sorprender a la audiencia.

“Los responsables no quieren que los despidan, así que en vez de intentar hacer algo grande, se limitan a seguir una serie de reglas que, de alguna manera, están grabadas en piedra y que en realidad no se traducen, pero mientras las sigan, no van a perder su trabajo”

Vince Vaughn