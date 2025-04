La dura experiencia que le cambió la vida a Dove Cameron a los 15 años siendo actriz de Disney

A través de una reciente entrevista, la actriz de Disney y cantante Dove Cameron revela la dura experiencia que le cambió la vida a los 15 años.

Y por la que tuvo que atravesar Dove Cameron siendo actriz de Disney; esto es lo que dijo.

Durante el podcast Armchair Expert del actor Dax Shepard, de 50 años de edad, Dove Cameron ha revela la dura experiencia que le cambió la vida a los 15 años siendo actriz de Disney:

En una conversación honesta, Dove Cameron ha hablado sobre la muerte de su padre cuando tenía 15 años y era actriz de Disney.

Dura experiencia que le cambió la vida a Dove Cameron siendo una adolescente y que la hizo vivir difíciles momentos.

Pues antes de que Dove Cameron, de hoy 29 años de edad, alcanzara la fama con la serie de comedia de Disney Channel, Liv y Maddie.

Sería de Disney que la actriz protagonizó entre 2013 y 2017, su padre Philip Alan Hosterman se suicidó el 18 de octubre de 2011.

Cuanto apenas Dove Cameron tenía 15 años y entraba al mundo como actriz de Disney, época en la que lidió con mucho.

Ante ello, Dove Cameron explica lo difícil que fue pasar de la muerte de su padre a estar en el set y convertirse en el foco de atención, cuando por dentro no todo era felicidad.

Cosa que llevó a Dove Camero no poder lidiar con lo abrumador que resultó la fama, y su personalidad introvertida.

“No había forma de entenderlo. Entenderlo, conceptualizar. Estuvimos en su funeral y luego en la isla de Bainbridge. Y un par de meses después, estaba en The Grove con gente pidiéndome que firmara glossies. No sabía cómo reconciliarme con eso... Al principio de mi carrera, estaba tan envuelta en una pesada nube que no me di cuenta de que era famosa hasta años más tarde”.

Dove Cameron