El final de temporada de The Last Of Us ha dejado a muchos en las lágrimas pues con memes demuestran que nos quedamos sin estabilidad emocional.

El día de ayer domingo 12, se dio el final de temporada de The Last Of Us, la exitosa serie de HBO que tomó a todos por sorpresa.

Pues para muchos The Last Of Us, serie de HBO se convirtió en la mejor adaptación de un videojuego para la televisión.

Además de que Pedro Pascal -de 47 años de edad- como Joel y Bella Ramsey -de 19 años de edad- como Ellie rompiendo paradigmas con sus actuaciones robándose el show.

Y a lo que al llegar al final de temporada de The Last Of Us a todos nos dejó sin estabilidad emocional

(Especial)

Los memes representan que nos quedamos sin estabilidad emocional, así el final de temporada de The Last Of Us nos dejó

Luego de que en redes sociales, los internautas se colgaran con todo de The Last Of Us dejando los mejores memes.

Memes que en esta ocasión y sin distinción han dejado llorando a todos, pues además de ser parte del intenso final The Last Of Us, los sentimientos se hicieron presentes.

Pues luego de ver a Joel decir en pocas palabras que Ellie fue quien curó su corazón tras perder a Sarah, las lágrimas comenzaron a fluir.

(Especial)

(Especial)

Momento que marca un antes y después de la relación de Joel y Ellie y que hacia su final dejó con ganas de más.

Por lo que sin más, como es bien sabido el final de The Last Of Us nos traerá una pausa que al parecer será larga para la segunda temporada de la serie de HBO.

Lo que hace que aún más los fans se pongan a llorar con los memes del final de The Last Of Us; y para muestra aquí parte de ellos:

(Especial)

(Especial)

(Especial)

Continuación de The Last Of Us tendrá más de dos temporadas extras

Entre las lágrimas y los memes por el final de The Last Of Us, también se tiene buenas noticias, pues la historia de Joel y Ellie tendrá más de dos temporadas.

Por lo que ya se podría decir que la serie The Last Of Us no solo tiene ya confirmada su segunda temporada, sino que habría ya en puerta una tercera.

Tal y como lo revelaron Neil Druckmann -de 44 años de edad - y Craig Mazin -de 51 años de edad-.

Pues los creadores de la serie han confirmado que los eventos The Last Of Us en su parte 2, se desarrollarán en más de una temporada.

Y aunque aún no está confirmado por HBO, seguramente no tardarán en anunciarlo, pues el éxito de The Last Of Us es indiscutible para los números de la productora.