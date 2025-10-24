Justin Berfield, Reese en Malcolm in the Middle, forma parte del revival que Disney está haciendo de la famosa serie de inicios del Siglo XXI.

Recientemente Justin Berfield, Reese en Malcolm in the Middle, llamó la atención de los fans por su aspecto en una foto al lado de Frankie Muniz y Christopher Masterson.

¿Quién es Justin Berfield?

Justin Tyler Berfield, mejor conocido como Justin Berfield, es un actor, escritor y productor estadounidense; conocido por haber interpretado a Reese en Malcolm in the Middle.

Justin Berfield (@justinberfield)

¿Qué edad tiene Justin Berfield?

Justin Berfield nació el 25 de febrero de 1986, actualmente tiene 39 años de edad.

¿Quién es la esposa de Justin Berfield?

Justin Berfield está casado con una mujer de nombre Liza Almeida desde 2017.

¿Qué signo zodiacal es Justin Berfield?

Al haber nacido el 25 de febrero, Justin Berfield es del signo de Piscis.

¿Cuántos hijos tiene Justin Berfield?

Justin Berfield tiene dos hijos con su esposa Liza Almeida, sus identidades no han sido reveladas.

¿Qué estudió Justin Berfield?

No hay detalles de los estudios de Justin Berfield; no obstante, todo indica que no tuvo una educación en forma como tal.

Pues se dedicó a la actuación desde que tenía 8 años de edad, habiendo tomado cursos y talleres en diversas partes y tiempos.

¿En qué ha trabajado Justin Berfield?

Justin Berfield inició su carrera en la actuación a los 8 años en la serie The Good Life.

Su primer papel importante fue en la serie Unhappily Ever After de 1995, para posteriormente hacer a Reese en Malcolm in the Middle en el año 2000.

Su último rol en la actuación fue en Sons of Tucson de 2010, retirándose hasta 2025 con el regreso de Malcolm in the Middle.

Tras dejar la actuación se ha dedicado a producir series y películas en Virgin Produced.

Estas son las series y películas donde actuó Justin Berfield:

Mom, Can I Keep Her?

Invisible Mom 2

The Boy with the X-Ray Eyes

Max Keeble’s Big Move

Who’s Your Daddy?

The Good Life

Hardball

The Boys Are Back

Duckman

Unhappily Ever After

Malcolm in the Middle

The Nightmare Room

Kim Possible

Los Padrinos Mágicos

Sons of Tucson

Malcolm in the Middle: Life’s Still Unfair

Justin Berfield apareció en una foto junto al elenco de Malcolm in the Middle

Justin Berfield ha vuelto a ser noticia por una foto al lado de Frankie Muniz y Christopher Masterson durante la producción del revival de Malcolm in the Middle.

La foto ha llamado la atención, no tanto por la reunión de los “hermanos”, también por el aspecto de Justin Berfield, Reese en Malcolm in the Middle.

El cual se ve más viejo y descuidado que los otros dos actores mencionados, al grado de preocupar a sus fans.

Aunque quienes lo siguen en redes sociales, señalan que esto es solo una ilusión debido a una mala foto, pues el actor está en perfecto estado de salud.

De hecho en sus redes sociales se le puede ver bastante bien, con ropa y peinados que lo acercan más a Reese en Malcolm in the Middle, que en la foto de Frankie Muniz.