¿Alex Russo muere en Los hechiceros de Waverly Place? Explicación del final de la segunda temporada

En filtraciones que duelen a los fans, se dice que Alex Russo muere en el final de la segunda temporada de Los hechiceros de Waverly Place, serie secuela de Disney.

Luego de que varios medios locales reportaron que el personaje interpretado por la actriz Selena Gomez de 33 años de edad, Alex Russo murió en el final de la segunda temporada.

Sin embargo, este final con la muerte de Alex Russo en la segunda temporada de Los hechiceros de Waverly Place, podría ser del todo no cierto.

Debido a que el final de la segunda temporada de Los hechiceros de Waverly Place qué aún no se ha estrenado en la plataforma de Disney+, pues su transmisión será hasta el viernes 17 de octubre 2025.

Y por lo que ya hasta se tienen teorías de lo sucedido con la supuesta muerte de Alex Russo en el final de la segunda temporada de Los hechiceros de Waverly Place.

Muerte de Alex Russo en el final de la segunda temporada de Los hechiceros de Waverly Place podría haber sido mal interpretado

Ante la tendencia en redes sociales, por la supuesta muerte de Alex Russo en el final de la segunda temporada de Los hechiceros de Waverly Place ya también se dice que no es verdad.

Ya que se maneja que el supuesto final está siendo mal interpretado, pues en un clic se puede ver como Alex Russo se sacrifica para salvar a Billie, la nueva protagonista de Los hechiceros de Waverly Place y que resulta ser su hija.

Sin embargo, esta escena de sacrificio de Alex Russo con su muerte serían un flashback ante el lanzamiento de hechizo de borrado de memoria.

Además de que en más filtraciones se asegura que al concluir el capítulo final de la segunda temporada de Los hechiceros de Waverly Place, el personaje de Selena Gomez aparece vivo.

Pese a esto, otros fans ya se resigna con la muerte de Alex Russo, al recordar la sinopsis para la segunda temporada de Los hechiceros de Waverly Place, la cual decía que:

“Alex le encarga a Justin cuidar y preparar a Billie para ser hechicera.” Los hechiceros de Waverly Place

Pese a esto, los fans tendrán que esperar el estreno del final de la segunda temporada de Los hechiceros de Waverly Place para conocer si Alex Russo muere.