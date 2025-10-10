Luego de 15 años de espera, por fin se estrenó Tron: Ares de Disney en México; ahora la pregunta es si tiene escena post créditos.

Pues al ser una película importante de Disney, uno esperaría que Tron: Ares tenga alguna escena post créditos. Nosotros ya la vimos y aquí te decimos si hay una secuencia extra.

Jared Leto en Tron: Ares de Disney (Disney)

¿Tron: Ares tiene escena post créditos?

Tron: Ares sí tiene una escena post créditos; de hecho, es una escena a la mitad de los créditos, por lo que no te tendrás que esperar mucho en el cine.

La escena post créditos de Tron: Ares aparece luego de que se muestren los nombres del director, los actores y actrices que protagonizan la película.

Así que deberás de quedarte en la sala un poco más si es que quieres ver este extra, el cual afecta un poco a la trama y da pie a nuevas entregas del filme, aunque esto último dependerá de la taquilla.

Fuera de esta secuencia, no hay nada más en la película, así que si no quieres ver el resto de los créditos en pantalla, te puedes retirar sin miedo a que te pierdas alguna otra cosa.

Tron: Ares, película de Disney ( Walt Disney Pictures)

¿Cómo es la escena post créditos de Tron: Ares?

Sin darte spoilers te podemos adelantar que la escena post créditos de Tron: Ares involucra a uno de los personajes centrales de la película; de hecho, está ligada con el final de la misma.

Además, la escena post créditos de Tron: Ares pondría el escenario para una secuela, como mencionamos en el apartado anterior, manejando esta idea de la relación entre lo artificial y lo digital.

Dando así seguimiento a los eventos que podemos ver en la historia principal, y ligándose directamente también con la primera entrega lanzada en 1982.

Hay que mencionar que a algunos fans les parecerá interesante; sin embargo, quienes no hayan visto las anteriores entregas, es posible que no le encuentren mucho sentido a esta escena post créditos.