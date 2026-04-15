Los protagonistas de Malcolm el del en medio hicieron un crossover con la Familia P. Luche. Así fue el encuentro más inesperado de la televisión.

La realidad en México superó a la IA una vez más. El elenco de Malcolm el de en medio visitó México para presentarse en Venga la Alegría; posteriormente, tuvieron un encuentro con los actores que doblan sus voces en español.

Así fue el encuentro entre Malcolm el de en medio y la Familia P.Luche

Los protagonistas de Malcolm el de en medio: Frankie Muniz, Justin Berfield y Christopher Masterson, se encuentran en México.

Los actores tuvieron una convivencia con creadores de contenido organizada por Disney, donde se encontraron con Luis Manuel Ávila —Junior de la Familia P. Luche— y José Miguel Pérez, quien interpretaba a Ludoviquito en la misma serie mexicana.

En imágenes y videos que circulan en redes sociales se ve a los protagonistas de Malcolm el de en medio conviviendo con la Familia P.Luche.

Malcolm el de en medio con la Familia P.Luche (Instagram/@ibarrechejavier)

Fans de Malcolm el de en medio se emocionan por el encuentro con la Familia P.Luche

Aunque muchos esperaban lo peor de la visita de los integrantes de Malcolm el de en medio a Venga la Alegría, sus fans aseguraron que el momento no había estado “tan mal”.

Incluso, hubo personas que se emocionaron por el encuentro entre los protagonistas de la serie con la Familia P.Luche y pidieron que Disney les mostraran el material de la reunión.

“Lugares donde me hubiera gustado estar”, “México mágico” y “El mejor crossover jamás visto“, fueron algunos de los comentarios.

Por el momento, se desconoce si Disney compartirá escenas de este encuentro para que los fans de la serie disfruten de la convivencia entre Malcolm el de en medio y la Familia P.Luche.