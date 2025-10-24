Frankie Muniz compartió una foto al lado de sus “hermanos”; sin embargo, quien más llamó la atención fue Justin Berfield, Reese de Malcolm in the Middle de Disney.

Esto debido a que a diferencia de Frankie Muniz y Christopher Masterson; Justin Berfield, Reese de Malcolm in the Middle, luce muy cambiado en el revival de Disney.

Justin Berfield, Reese de Malcolm in the Middle, preocupa a fans por su aspecto en foto

En la foto que subió Frankie Muniz a sus redes sociales, lo vemos al lado de Christopher Masterson, y Justin Berfield, Reese de Malcolm in the Middle, como parte del revival de Disney.

Justin Berfield, Reese de Malcolm in the Middle, al lado de Frankie Muniz y Christopher Masterson (@frankiemuniz4)

Es precisamente este último, Justin Berfield, Reese de Malcolm in the Middle, quien luce diferente; incluso parece más una versión adulta de Dewey que el propio Erik Per Sullivan.

Se le ve algo delgado, sobretodo de la parte del cuello, con los rasgos de la cara bastante afilados y mucho más viejo que sus “hermanos”.

Incluso Christopher Masterson, quien se supone es el mayor de los tres, luce mucho mejor que Justin Berfield.

Lo cual ha desatado comentarios como “Que carajos le paso a Reese se ve más viejo que todos y se volvió inglés“, y ”¿Reese? Parpadea dos veces si estás bien“.

El aspecto de Justin Berfield, Reese de Malcolm in the Middle, sería por un mal ángulo de cámara

Quienes siguen a Justin Berfield, Reese de Malcolm in the Middle, señalan que no le pasa nada al actor de Disney, no ha envejecido mal ni está enfermo, es solo una mala foto.

En fotos y videos compartidos por Justin Berfield, Reese de Malcolm in the Middle, en sus redes sociales, se puede ver que es una persona muy saludable.

De hecho aparece con peinados y en tomas donde se parece más a Reese que en la foto de Frankie Muniz.

Además si bien sí está delgado, se ve que se mantiene en buena forma; solo que al lado de Frankie Muniz y Christopher Masterson destaca este rasgo, pues los actores son más robustos.