José Ramones es un comediante y actor mexicano, hijo de José Calzada Rovirosa, exgobernador de Querétaro y sobrino del diputado Mario Calzada.

La familia de José Ramones se vio involucrada en una polémica por el uso ilegal de concesiones de agua en Querétaro, tras señalamientos de Conagua contra su tío Mario Calzada.

¿Quién es José Ramones? Comediante y actor

José Ramón Calzada Albarrán es un creador de contenido originario de Querétaro.

En 2022 abrió sus redes sociales, donde comparte videos de humor con personajes como Mr. Frijol, una parodia de Mr. Bean.

José Ramones (Instagram/@jose.ramoness)

¿Qué edad tiene José Ramones?

Se desconoce la fecha de nacimiento de José Ramones, pero tendría 30 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Ramones?

No hay información de una pareja de José Ramones.

La familia de José Ramones fue señalada de usar de forma ilegal concesiones de agua en Querétaro (Instagram/@jose.ramoness)

¿Qué signo zodiacal es José Ramones?

No se puede determinar el signo zodiacal de José Ramones, ya que se desconoce su fecha de nacimiento.

¿Cuántos hijos tiene José Ramones?

José Ramones no tiene hijos.

¿Qué estudió José Ramones?

José Ramones estudió derecho en la Universidad Iberoamericana.

¿En qué ha trabajado José Ramones?

José Ramones ejerció su carrera como abogado un tiempo y en 2022 empezó a crear videos de humor que se volvieron virales en redes sociales.

El comediante también hace standup y tiene más de un millón de seguidores en Instagram, así como un millón de seguidores en TikTok.

El contenido de José Ramones está enfocado en humor y sketchs que comparte en su canal de YouTube.