José Luis Cuevas es el papá de Pedro Fernández y recientemente le rogó al cantante que lo perdone. ¿Quién es él? Esto se sabe.

Pedro Fernández -de 54 años de edad- le reveló a Pati Chapoy que está distanciado de su familia desde que tenía 15 años.

Es por eso que José Luis Cuevas, padre del cantante, compartió un video para pedirle a Pedro Fernández que le de la oportunidad de hablar.

¿Quién es José Luis Cuevas el papá de Pedro Fernández?

José Luis Cuevas es el papá de José Martín Cuevas Cobos, conocido artísticamente como Pedro Fernández.

Pedro Fernández inició su carrera musical desde que tenía 6 años y su carrera fue manejadas por su padre hasta que decidió irse a vivir solo a los 15 años.

El cantante reveló que lleva varios años alejado de su familia, pues siente que sus padres descuidaron varios aspectos de su crianza por enfocarse en su carrera.

Recientemente, José Luis Cuevas le pidió perdón a Pedro Fernández a través de un video y le solicitó que se reunieran para hablar.

José Luis Cuevas, papá de Pedro Fernández (TikTok/@pepecuevasoficial)

¿Qué edad tiene José Luis Cuevas?

José Luis Cuevas es originario de Villa Corona, jalisco y aunque no se tiene la fecha exacta de su nacimiento, el papá de Pedro Fernández tendría entre 62 y 70 años.

¿Quién es la esposa de José Luis Cuevas?

José Luis Cuevas está casado, pero se desconoce el nombre de la también madre de Pedro Fernández.

¿Qué signo zodiacal es José Luis Cuevas?

Debido a que no se tiene información de su fecha de nacimiento, se desconoce el signo zodiacal de José Luis Cuevas.

José Luis Cuevas, papá de Pedro Fernández (TikTok/@joséluiscuevasoficial)

¿Cuántos hijos tiene José Luis Cuevas?

José Luis Cuevas tuvo seis hijos:

José Luis Cuevas Jr.

José Martín Cuevas - Pedro Fernández

Eduardo Cuevas

Francisco Cuevas

Laura Cuevas

Gerardo Cuevas

¿Qué estudió José Luis Cuevas?

José Luis Cuevas ha dado algunos detalles de su vida en su cuenta de TikTok, donde contó que proviene de una familia humilde.

Es por eso que desde pequeño comenzó a trabajar y a los 12 años dejó su pueblo natal.

No se tiene información del nivel educativo de José Luis Cuevas.

Pedro Fernández y sus papás (TikTok/@joséluiscuevasoficial)

¿En qué trabaja José Luis Cuevas?

Pedro Fernández comenzó a trabajar desde pequeño y José Luis Cuevas manejaba su carrera.

José Luis Cuevas canta y ha mostrado su talento musical en TikTok.

José Luis Cuevas quiere reconciliarse con Pedro Fernández

Pedro Fernández contó a Pati Chapoy, que con las ganancias de su carrera ayudó económicamente a su familia.

El cantante expresó que sus padres lo habrían descuidado cuando era niño, por preocuparse más por su carrera.

“Pasó de todo, mi relación no es buena y tiene mucho tiempo de no ser buena (con su familia) No es un tema nuevo, es un tema de hace mucho tiempo” Pedro Fernández

Pedro Fernández (Agencia México)

La familia de Pedro Fernández no tiene contacto con él y estarías distanciados desde hace varios años.

“A lo largo del tiempo han pasado momentos (…) Yo creo que las personas debemos respetarnos primero que nada y cuando me di cuenta de eso, de haber, no me respetan, no piensa igual que yo, no tiene sentido que cada encuentro se aun choque” Pedro Fernández

Aunque no reveló el motivo, Pedro Fernández no tendría contacto con sus padres por faltas de respeto y su forma de pensar, la cual no coincide con la del cantante.

Ante estas declaraciones, José Luis Cuevas compartió un video donde le pedía perdón a Pedro Fernández y le pidió hablar de su relación.