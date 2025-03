En redes sociales se comenzó a rumorar que el Iztaparrasta y Eva María Beristain terminaron tras varios años de relación sentimental.

Y es que Lalo Elizarrarás aseguró en un video de su cuenta en YouTube que no quiere ni hablar de ella.

Sobre los motivos de sobre la supuesta separación de Iztaparrasta y Eva María Beristain -de 37 años de edad- no habría detalles.

Pues, como se mencionó, Iztaparrasta -edad descocnocida- estaría evitando hablar de Eva María Beristain para olvidara.

Luego de que el Iztaparrasta publicara en YouTube el video de su prima del gabacho, se comenzó a rumorar que había terminado con Eva María Beristain.

Y es que mientras el Iztaparrasta llevaba a su prima del gabacho a conocer por primera vez un tianguis, señaló que no quería ni hablar de la youtuber.

Incluso, cuando le preguntaron a Lalo Elizarrarás por Eva María Beristain, este señaló que estaba buscando olvidarla.

“Ya no me toque ese vals, jefa, no me toque ese vals. Yo venía aquí a olvidarme de ella”

Iztaparrasta