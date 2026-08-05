Hilda Salvatori es una nutrióloga del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Puebla (ISSSTEP).

La nutrióloga del ISSSTEP, Hilda Salvatori es conocida también por ser la hermana de la diputada local por Puebla de Morena, Nayeli Salvatori.

¿Quién es Hilda Salvatori?

Hilda Salvatori es una nutrióloga del ISSSTEP nacida en el estado de Puebla. Recientemente tomó notoriedad por ser hermana de la diputada e influencer en redes sociales, Nayeli Salvatori.

¿Quién es Hilda Salvatori? Nutrióloga del ISSSTEP (Especial)

¿Qué edad tiene Hilda Salvatori, nutrióloga del ISSSTEP?

No se tiene detalles de su fecha de nacimiento, por lo que se desconoce la edad de Hilda Salvatori, nutrióloga del ISSSTEP.

¿Quién es la pareja de Hilda Salvatori?

Se desconoce el estado sentimental de Hilda Salvatori.

¿De qué signo zodiacal es Hilda Salvatori, nutrióloga del ISSSTEP?

No se tiene información sobre el signo zodiacal al que pertenece Hilda Salvatori, nutrióloga del ISSSTEP.

¿Cuántos hijos tiene Hilda Salvatori?

No hay detalles de su vida privada para conocer si tiene o no hijos Hilda Salvatori.

¿Qué estudio Hilda Salvatori, nutrióloga del ISSSTEP?

Hilda Salvatori estudió nutriología, se desconoce donde cursó la carrera.

¿En qué ha trabajado Hilda Salvatori?

La información pública reveló que Hilda Salvatori trabaja desde el 14 de agosto de 2025 en el área de Alimentación, donde se desempeña como “oficial de servicios de dieta B” del ISSSTEP.

Entre otros detalles de su empleó Hilda Salvatori como nutrióloga del ISSSTEP cuenta con un salario de 997 mil 631 pesos anuales, alrededor de 83 mil 135 pesos al mes.

Además de que Hilda Salvatori participaba en el podcast DesCasadas, junto a su hermana Nayeli Salvatori.