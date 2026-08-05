Nadia de la Rosa, conductora de televisión originaria de Puebla, ha construido una trayectoria de más de 20 años en medios como actriz, locutora y productora teatral.

Reconocida por su participación en el programa matutino Aquí Estamos de Televisa Puebla y en la serie biográfica de Gloria Trevi, también ha incursionado en la conducción de podcasts como Descasadas.

Con formación en comunicación, locución y actuación, además de certificación como piloto aviador privado, ha combinado su carrera artística con proyectos de enseñanza y stand up.

¿Quién es Nadia de la Rosa?

Nadia de la Rosa es una conductora de televisión originaria del estado de Puebla, que nació un 30 de enero.

Además de la conducción, Nadia de la Rosa también es locutora, actriz, productora de teatro y piloto aviador privado.

Nadia de la Rosa, conductora (Especial )

¿Qué edad tiene Nadia de la Rosa, conductora de Puebla?

Se desconoce qué edad tiene Nadia de la Rosa, conductora de Puebla.

¿Quién es la pareja de Nadia de la Rosa?

No se tiene información sobre la pareja de Nadia de la Rosa, sin embargo, se sabe que está divorciada, tras propios comentarios de la conductora.

¿De qué signo zodiacal es Nadia de la Rosa, conductora de Puebla?

Nadia de la Rosa, conductora de Puebla es del signo zodiacal Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Nadia de la Rosa?

No hay información sobre hijos de Nadia de la Rosa.

¿Qué estudio Nadia de la Rosa, conductora de Puebla?

Se desconoce si Nadia de la Rosa, conductora de Puebla tiene estudios universitarios.

Sin embargo, se sabe que Nadia de la Rosa tiene formación en comunicación, locución comercial, actuación y producción teatral.

Además, la conductora, Nadia de la Rosa tiene certificación como piloto aviador privado.

¿En qué ha trabajado Nadia de la Rosa?

Nadia de la Rosa cuenta con 20 años de trabajo en los medios, en su mayoría como conductora y actriz.

Entre los trabajos más conocidos de Nadia de la Rosa están: