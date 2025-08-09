Gina Carano ha llegado a un acuerdo con Disney, luego de que la actriz y ex peleadora de MMA demandara a la compañía por despido injustificado de la serie The Mandalorian, una serie del universo de Star Wars.

Esto luego de una serie de controversias en las que se vio envuelta Gina Carano, principalmente por declaraciones que no eran políticamente correctas.

Gina Carano habría hecho las paces con Disney, dueño de la franquicia de Star Wars, con el apoyo de Elon Musk.

¿Quién es Gina Carano?

Gina Carano es una actriz y ex peleadora de MMA, la cual fue considerada en su momento como la tercera mejor en su categoría.

Luego de dejar el deporte de contacto, se dedico a interpretar mujeres de acción en películas y series del género, destacando sus papeles en Rápidos y Furiosos 6, Deadpool y The Mandalorian.

En esta última serie de Star Wars hasta su despido en 2021, por parte de Disney y Lucasfilm.

¿Qué edad tiene Gina Carano?

Gina Carano nació el 16 de abril de 1982, actualmente tiene 43 años de edad.

¿Quién es el esposo de Gina Carano?

Hasta donde se sabe, Gina Carano no tiene esposo o está en una relación; no obstante, la actriz siempre ha sido muy hermética en este aspecto con los medios.

¿Qué signo zodiacal es Gina Carano?

Al haber nacido el 16 de abril, Gina Carano es del signo de Aries.

¿Cuántos hijos tiene Gina Carano?

Gina Carano no tiene hijos o hijas. Se sabe que estaba embarazada en 2011, sin embargo sufrió un aborto involuntario.

Desde entonces la actriz no ha perdido el interés en tener hijos o hijas.

¿Qué estudió Gina Carano?

Gina Carano estudió psicología en la Universidad de Nevada, Las Vegas; sin embargo, parece que nunca ejerció dicha carrera.

¿En qué ha trabajado Gina Carano?

Gina Carano fue peleadora de MMA de 2006 a 2009 en diferentes promociones, contando con un récord de 7 victorias y una derrota.

Posteriormente se dedicó a actuar, apareciendo en las siguientes producciones:

Blood and Bone

Haywire

Fast & Furious 6

In the Blood

Heist

Extraction

Deadpool

Kickboxer: Vengeance

Scorched Earth

Madness in the Method

Daughter of the Wolf

Terror on the Prairie

My Son Hunter

American Gladiators

Almost Human

The Mandalorian

Running Wild with Bear Grylls

Gina Carano y Disney llegaron a un acuerdo tras la demanda de la actriz

En 2021, Gina Carano fue despedida de The Mandalorian por parte de Disney y Lucasfilm, luego de una serie de publicaciones polémicas en redes sociales.

Gina Carano se burlaba del uso de “pronombres de género”, además expresó constantemente su apoyo al primer mandato de Donald Trump, y comparó la “cultura de la cancelación” con la persecución nazi.

De acuerdo con reportes, Disney quería despedir a la actriz de Star Wars y fueron estas polémicas en redes sociales la excusa perfecta para hacerlo.

No obstante, ella no se quedó conforme, demandando a Disney por despido injustificado en 2024, alegando que todo el proceso de su salida de The Mandalorian estuvo viciado.

Fue hasta el 8 de agosto de 2025 que las dos partes llegaron a un acuerdo, donde Disney señala que todos los directores que han trabajado con Gina Carano alaban su profesionalismo y personalidad.

Aclarando que buscarán la forma de colaborar juntos en el futuro. Por su parte Gina Carano agradeció a Elon Musk, quien financió todo el proceso, pues es amigo de la también actriz y creía en su caso.