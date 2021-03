Descontinúan figura Funko Pop! de Cara Dune

Una tienda de coleccionables aseguró que el fabricante decidió descontinuar las figuras Funko Pop! de Cara Dune



Luego de la polémica surgida sobre el despido de la actriz Gina Carano de la serie ‘The Mandalorian’, la figura Funko Pop! de su personaje, Cara Dune, ha sido descontinuada.

De acuerdo a la página de Instagram DisPops, un mensaje por parte de Funko Pop! ha avisado a quienes intentaron comprar la figura en la página Entertainment Earth a través de e-mail que el Pop! de Cara Dune dejaría de ser producida.

“Lamentamos informarles que el fabricante nos ha notificado que no recibiremos ningún envío adicional de Star Wars: The Mandalorian Cara Dune Pop! Figura de vinilo (artículo FU42065) que ordenaron porque han descontinuado la producción de este artículo.” DisPops

De acuerdo a la carta enviada, el fabricante no proporcionó información sobre porqué ocurrió decidieron cancelar la figura Funko Pop! de Cara Dune de ‘The Mandalorian’ por lo que la tienda ha tenido que pedir disculpas e informar que no se podrán concretar los pedidos hechos.

Funko Pop! sigue los pasos de Hasbro

Y aunque seguramente la cancelación de esta figura de vinil aumente su rareza y precio dentro de algunos años para los entusiastas coleccionistas de Funko Pop!, la marca de muñecos que destacan por sus proporciones exageradas ha seguido la misma línea de los juguetes Hasbro.

Esto tras los problemas surgidos a partir de las polémicas opiniones de Gina Carano al comparar los hechos ocurridos en Estados Unidos y la represión con el Holocausto, -además de previamente opinar de manera burlesca sobre los movimientos de ‘Black Lives Matter’, los pronombres inclusivos o la pandemia- lo cual ha hecho que LucasFilm y Disney quieran deslindarse de la imagen de la actriz.

Hasbro says bye bye Carano pic.twitter.com/gCpg05zoJt — KC Walsh - BLM (@TheComixKid) — KC Walsh - BLM (@TheComixKid) February 12, 2021

De momento no se ha asegurado que las cancelaciones de las figuras de Funko Pop! y Hasbro se relacionen directamente con la polémica de la también ex-luchadora Gina Carano, aunque todo apunta hacia aquella dirección.

Por su parte, Gina Carano ha asegurado que se encuentra trabajando en su propia película y ha afirmado que tras su salida de ‘The Mandalorian’, se siente con mas libertad de realizar varios sueños y proyectos que tenía en mente.