La medida de Hasbro sería en reacción al despido de Gina Carano de 'The Mandalorian' por sus polémicos comentarios.

Las reacciones al despido de Gina Carano de 'The Mandalorian' continúan; reportes señalan que ahora es Hasbro quien quiere deslindarse de la imagen de la polémica actriz, mandando a cancelar todas las figuras relacionadas al personaje de Cara Dune.

La tienda de juguetes y coleccionables, Big Bad Toy Store anunció a quienes pre-ordenador las figuras de Cara Dune, que Hasbro informó que ya no mandarían esa pieza de 'The Mandalorian', habiendo cancelado toda la producción. No se mencionan razones; pero se intuye que es por el escándalo con Gina Carano.

La también ex-luchadora fue cortada por Disney luego de comparar la persecución en la Alemania Nazi, con la actual cultura de la cancelación; no obstante, antes de eso habría hecho comentarios y burlas acerca de la pandemia, el movimiento Black Lives Matter y los pronombres inclusivos.

Hasbro says bye bye Carano pic.twitter.com/gCpg05zoJt — KC Walsh - BLM (@TheComixKid) — KC Walsh - BLM (@TheComixKid) February 12, 2021

Gina Carano ya tiene trabajo tras despido de 'The Mandalorian'

Aunque Gina Carano ha perdido rápidamente el apoyo de varias empresas (como Disney y Hasbro) e incluso la agencia que la representaba se deslindó de ella; la actriz no tardó mucho en encontrar trabajo tras su salida de 'The Mandalorian'.

La misma Gina Carano señaló que ya se encuentra produciendo su propia película con el apoyo de The Daily Wire, la red de noticias de Ben Shapiro; afirmado que es algo que quería hacer desde hace tiempo y que ahora se siente con más libertad que nunca, en una clara alusión a su paso en 'The Mandalorian'.

Gina Carano Mario Anzuoni/Reuters

No se sabe cuándo estará listo dicho filme ni de qué tratará; aún así muchos dudan que pueda ser un estreno en cine o en una plataforma grande, tomando en cuenta lo delicado que es en estos momentos relacionarse con la actriz.

A señalar que antes de su despido, Disney tenía planes de volver a Cara Dune y Gina Carano pieza fundamental de su universo de 'Star Wars', con un papel en 'Rangers Of The New Republic' y se rumoraba que podría tener su propia serie. Dada la controversia, todo esto se habría desechado.

Con información de Comic Book.